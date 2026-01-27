Tras su captura en Bolivia, trasladan a Perú a Keysi Salvatierra Vigo, presunta pareja del cabecilla de 'Los Pulpos'

Tras su captura en el país vecino de Bolivia, la Policía realizó el traslado a Juliaca (región Puno) de la presunta conviviente de Johnson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal conocida como 'Los Pulpos'.

Se trata de Keysi Salvatierra Vigo, de 29 años, cuyo arribo al país responde al requerimiento de la justicia en Trujillo, región La Libertad, ante una prisión preventiva por el caso de secuestro del hijo de una regidora en 2021.

Salvatierra Vigo deberá ser trasladada desde el sur del país para su internamiento al penal trujillano El Milagro mientras duren las investigaciones.

Por lo pronto, la Policía peruana junto con sus pares en Bolivia y Chile continúan con las diligencias y la búsqueda del cabecilla de ‘Los Pulpos’, quien afronta una orden de captura internacional por una alerta roja de Interpol.

Óscar Arriola señaló continúan con la búsqueda de alias 'El Pulpo

El traslado de Salvatierra Vigo ya había sido adelantado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien dijo que se estaban realizando las coordinaciones para el traslado.

Además, Arriola indicó que continúan con la búsqueda intensa de Johnson Smith Cruz Torres.

"Ella es la pareja de Johnson Cruz, ‘El Pulpo’. Pero no solamente es la pareja. Ella está requisitoriada por la justicia peruana por el delito contra la libertad, secuestro. Ella ha participado activamente en el secuestro de un empresario, por eso venía siendo intensamente buscada por la Policía. El gran objetivo es tanto ella como su marido, como el padre de sus hijos, Johnson Cruz, alias ‘El Pulpo’”, enfatizó.