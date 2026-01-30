Detienen a exmiembros de 'Los Injertos del Cono Norte' que continuaban extorsionando tras la captura 'El Monstruo'

En la calle La Floresta, en la urbanización San Antonio, en el distrito limeño de Carabayllo; la Policía Nacional detuvo a dos hombres sindicados de haber pertenecido a ‘Los Injertos del Cono Norte’, pero que, tras la detención de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, decidieron salir y formar otra banda criminal denominada ‘La Gran Alianza’.

De acuerdo con las autoridades, esta nueva banca criminal estaría dedicada también a extorsionar a transportistas, puntualmente a colectiveros.

Se trata de Antonio Cacique Monterroso, de 22 años; y Alexander Morante Montesinos, de 19. En poder de ellos se ha encontrado un dron, que, según la PNP, era utilizado para hacer seguimiento a sus víctimas.

Detenidos serán procesados por extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y materiales peligroso

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Norte, ofreció mayores detalles sobre la detención.

“Las conversaciones que hemos podido visualizar en su WhatsApp, están siendo utilizados para hacer vigilancia o reglaje a las víctimas de extorsión. Pero en esta oportunidad hemos visto que iban a reglar a la víctima de un posible sicariato, porque inclusive la conversación dice que la vamos a mandar a San Pedro, tenemos la tecnología, con el dron le vamos a meter, para determinar todos sus movimientos, y ahí la vamos a llevar al piso”, señaló.

“Inclusive estos sujetos iban a agenciar una Glock. ‘Es más rápida que la que tenemos’, se puede leer en sus conversaciones”, agregó.

Además de este dron, también se han encontrado dos cartuchos de dinamita, una granada tipo piña y 28 municiones.

Los detenidos han sido trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal - Dirincri, en el Cercado de Lima, y serán investigados por los presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de materiales peligrosos.