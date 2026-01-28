Lince: incautan más de S/11 millones en maquinarias e insumos usados para fabricar zapatillas de marcas falsificadas

En el operativo se detuvieron a 19 personas. | Fuente: RPP

La Policía Nacional desarticuló un taller clandestino de calzado que operaba en un inmueble de cinco pisos, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo. En la vivienda se fabricaban zapatillas de marcas falsificadas, según informó la PNP.

En el operativo, que estuvo a cargo de la Policía Fiscal, se incautaron más de 15 máquinas industriales, además de insumos y materiales empleados en la producción de los productos ilegales.

Asimismo, los productos y maquinarias incautados tendrían un valor de más de 11 millones de soles, de acuerdo con la información proporcionada por el general Marco Antonio Conde, director de la Policía Fiscal.

“Han sido detenidas 19 personas en un edificio de cinco pisos. Las máquinas [son] algo de 15 maquinarias pesadas, que se han quedado inmovilizadas en el lugar. [También] ha participado el Ministerio Público. La valorización de toda la intervención [es de] 11 millones de 800 mil de soles aproximadamente”, señaló Conde.

Por su parte, el coronel Edwin Méndez, jefe de la División de Investigación de los Delitos contra los Derechos Intelectuales, señaló que en el lugar se detuvieron a 19 personas, entre ellas 12 mujeres, seis varones y una menor de edad. Según información policial, estas realizaban labores de fabricación en el inmueble intervenido.

“Estamos trabajando con el Ministerio Público, con Fiscalía de Familia para las diligencias correspondientes y ver la situación [para] determinar si ha sido [alguien] explotada laboralmente. Ya se va a determinar durante las investigaciones”, detalló Méndez.

‘Los Truchos de Carabayllo’

Asimismo, la PNP señaló que los detenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Truchos de Carabayllo’.

En esa línea, los intervenidos son investigados por el delito contra el derecho intelectual y la propiedad industrial. Asimismo, la PNP informó que las diligencias continuarán, a fin de determinar el grado de participación de cada uno de ellos y la situación legal de la menor detenida.