PNP señala que en local intervenido en Los Olivos se habrían reunido sicarios para asesinar a funcionario indonesio

Policía dice que local intervenido en Los Olivos se habrían reunido sicarios para planificar ataque a funcionario indonesio
Policía dice que local intervenido en Los Olivos se habrían reunido sicarios para planificar ataque a funcionario indonesio
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

"Se está manejando el tema de que aquí se habrían reunido previamente al asesinato del ciudadano indonesio. Como ustedes saben, ya se identificó y se detuvo a los sicarios", declaró a RPP el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

Lima
La Policía Nacional del Perú informó este domingo que en la cevichería, del distrito limeño de Los Olivos y donde se realizó un allanamiento, se habrían reunido previamente los sicarios que habrían asesinado a Leonardo Zetro Purba (40), el funcionario indonesio víctima de un ataque a balazos cuando llegaba al edificio donde residía, hecho ocurrido a principios de septiembre de este año.

"Se está manejando el tema de que aquí se habrían reunido previamente al asesinato del ciudadano indonesio. Como ustedes saben, ya se identificó y se detuvo a los sicarios. Ellos han sido puestos a buen recaudo a las autoridades competentes. Se continúan todavía las investigaciones", declaró a RPP el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

"Nosotros manejamos información por fuente humana y esas informaciones ya se sabían. Por eso que como parte de las estrategias también se han estado desarrollando actividades de inteligencia en esta zona norte del país", agregó Morales Guevara.

Como se recuerda, Zetro Purba era un funcionario de la Embajada de Indonesia, que vivía en el distrito limeño de Lince, cuando fue interceptado por un sujeto que le asestó múltiples disparos a la altura de la cabeza.

El día después de ocurrido el crimen, el ministro del Interior Carlos Malaver aseguró que "muy pronto" se tendrían novedades para encontrar responsables en el ataque a Leonardo Zetro Purba.

