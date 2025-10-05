Los Olivos: Policía intervino a extranjeros durante el allanamiento a una cevichería que operaba como 'búnker'

Durante el operativo, la Policía Nacional del Perú incautó tres armas de fuego, una importante cantidad de droga y detuvo a más de 130 personas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional realizó un operativo este domingo en una cevichería ubicada en la avenida Los Platinos, en el distrito limeño de Los Olivos, en donde era utilizado como un 'búnker' para planificar activos delictivos en Lima Norte.

Durante el operativo, la Policía incautó tres armas de fuego, una importante cantidad de droga y detuvo a más de 130 personas, en su mayoría extranjeros.

"Era una discoteca clandestina donde congregaba una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, colombianos, venezolanos, quienes, pues, al parecer consumían los estupefacientes, planificaban hechos en contra de la seguridad ciudadana", declaró a RPP el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Balladares.

Los vecinos alertaron de reuniones frecuentes de extranjeros los fines de semana, encuentros en los que presuntamente realizaban actividades ilícitas.

Asimismo, se informó que el establecimiento no contaba con permisos municipales para operar como restaurante.

Punto de encuentro donde se planificó ataque a funcionario de Indonesia, según la Policía

Por otro lado, según información policial, en el local clandestino se habrían reunido previamente los sicarios que habrían asesinado a Leonardo Zetro Purba (40), el funcionario indonesio víctima de un ataque a balazos cuando llegaba al edificio donde residía, hecho ocurrido a principio de septiembre de este año.

"Se está manejando el tema de que aquí se habrían reunido previamente al asesinato del ciudadano indonesio. Como ustedes saben, ya se identificó y se detuvo a los sicarios. Ellos han sido puestos a buen recaudo a las autoridades competentes. Se continúan todavía las investigaciones", declaró a RPP el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

"Nosotros manejamos información por fuente humana y esas informaciones ya se sabían. Por eso que como parte de las estrategias también se han estado desarrollando actividades de inteligencia en esta zona norte del país", agregó.

Zetro Purba era un funcionario de la Embajada de Indonesia, que vivía en el distrito limeño de Lince, cuando es interceptado por un sujeto que le asestó múltiples disparos a la altura de la cabeza.

El día después de ocurrido el crimen, el ministro del Interior Carlos Malaver aseguró que "muy pronto" se tendrían novedades para encontrar responsables en el ataque a Leonardo Zetro Purba.