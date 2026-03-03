Últimas Noticias
VES: dos hombres fueron asesinados en asentamiento humano La Encantada

Según versiones preliminares, las víctimas habrían sido citadas en el lugar, tras lo cual aparecieron sicarios que las acribillaron a sangre fría.

Pese al estado de emergencia, siguen los crímenes en Lima. Esta vez, dos hombres fueron asesinados a balazos en el asentamiento humano La Encantada, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según versiones preliminares, las víctimas habrían sido citadas en el lugar, tras lo cual aparecieron sicarios armados. Al verse sorprendidos, los hombres intentaron escapar, pero fueron acribillados a sangre fría.

Consumado el doble homicidio, los pistoleros escaparon raudamente a bordo de motocicletas.

Los vecinos exigen la instalación de una caseta del Serenazgo en la zona.
Los vecinos exigen la instalación de una caseta del Serenazgo en la zona. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Doble homicidio en investigación

Agentes de la Comisaría de Villa El Salvador acudieron al lugar del doble homicidio y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias correspondientes.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a las víctimas como Joel Moisés Florín (27) y Michael Bernales Castro (26), este último con antecedentes por robo y hasta habría purgado condena en prisión.

Los vecinos del asentamiento humano La Encantada se mostraron consternados por lo ocurrido, por lo que exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de VES reforzar el patrullaje preventivo e instalar una caseta de seguridad en la zona.

Este no ha sido el único crimen perpetrado en Lima en las últimas horas. En San Juan de Lurigancho, al otro lado de la capital, un hombre fue asesinado a balazos en una zona desolada del distrito. En este caso, la víctima también habría sido citada por sus verdugos.

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
