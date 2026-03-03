VES: dos hombres fueron asesinados en asentamiento humano La Encantada

VES | Fuente: RPP

Pese al estado de emergencia, siguen los crímenes en Lima. Esta vez, dos hombres fueron asesinados a balazos en el asentamiento humano La Encantada, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según versiones preliminares, las víctimas habrían sido citadas en el lugar, tras lo cual aparecieron sicarios armados. Al verse sorprendidos, los hombres intentaron escapar, pero fueron acribillados a sangre fría.

Consumado el doble homicidio, los pistoleros escaparon raudamente a bordo de motocicletas.

