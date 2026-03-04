Callao: Delincuentes atacan a balazos a conductor de combi en plena ruta y también hieren a dos pasajeros

Dos delincuentes en una motocicleta lineal atacaron a la unidad de la empresa Acosta cuando se encontraba en pleno recorrido. Los heridos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Nuevamente la delincuencia arremete contra el transporte público. Esta vez el conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando se encontraba en plena ruta, en el Callao.

El hecho ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron a la unidad de la empresa Acosta y dispararon en varias ocasiones por el lado de la ventana del conductor.

Producto de este ataque el conductor de la unidad y otros dos pasajeros resultaron heridos. El chofer identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela de 19 años intentó reaccionar tras el ataque, pero solo avanzó unos metros el vehículo y se desplomó.

Todos afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y de acuerdo con información policial, los otros dos heridos serían familiares del conductor de la unidad y estarían fuera de peligro.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes recaban información para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y proceder con su captura.

Movilización de transportistas

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que representa a más de 100 empresas formales de transporte público, convocó el último lunes a una marcha para este jueves 5 de marzo.

La medida de fuerza busca exigir acciones eficaces por parte de las autoridades nacionales frente a la creciente ola de criminalidad y extorsión que azota a Lima y el Callao.

Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, dijo que la denominada "marcha hombre-máquina" tiene como objetivos principales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.



En entrevista con RPP, el dirigente indicó que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.