Callao: Delincuentes atacan a balazos a conductor de combi en plena ruta y también hieren a dos pasajeros

Nuevamente la delincuencia arremete contra el transporte público. Esta vez el conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes cuando se encontraba en plena ruta, en el Callao.
El hecho ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron a la unidad de la empresa Acosta y dispararon en varias ocasiones por el lado de la ventana del conductor.
Producto de este ataque el conductor de la unidad y otros dos pasajeros resultaron heridos. El chofer identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela de 19 años intentó reaccionar tras el ataque, pero solo avanzó unos metros el vehículo y se desplomó.
Todos afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y de acuerdo con información policial, los otros dos heridos serían familiares del conductor de la unidad y estarían fuera de peligro.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes recaban información para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y proceder con su captura.
Movilización de transportistas
La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que representa a más de 100 empresas formales de transporte público, convocó el último lunes a una marcha para este jueves 5 de marzo.
La medida de fuerza busca exigir acciones eficaces por parte de las autoridades nacionales frente a la creciente ola de criminalidad y extorsión que azota a Lima y el Callao.
Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, dijo que la denominada "marcha hombre-máquina" tiene como objetivos principales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.
En entrevista con RPP, el dirigente indicó que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.