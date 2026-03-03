Carabayllo: PNP detiene a presunto miembro de banda de extorsionadores con dinamita en su poder

El detenido se trata de un joven de 26 años y se encontró durante la intervención dos cartuchos de dinamita. | Fuente: PNP

La Policía Nacional capturó a un presunto integrante de la banda criminal ‘Los Malditos de Puente Piedra’ durante un operativo llevado a cabo en el distrito limeño de Carabayllo.

De acuerdo con la PNP, la organización criminal a la que pertenecería el sujeto se dedica presuntamente al tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión en Lima Norte.

Durante la intervención, la Policía incautó dos artefactos explosivos tipo dinamita con sus respectivos mecheros, un celular y un chip telefónico.

El detenido se trata de un joven de 26 años, quien es investigado por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

Detenido registra una requisitoria vigente

Según la información de la PNP, el detenido registra una requisitoria vigente por el delito de tentativa de robo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto estaría vinculado a un robo que dejó un fallecido ocurrido el pasado 23 de agosto contra un oficial de la Policía Nacional. También habría participado en un atentado registrado el pasado 17 de febrero contra una empresa de transportes en Comas.

El intervenido fue puesto a disposición de la unidad especializada de la PNP mientras continúan las diligencias por parte del Ministerio Público.