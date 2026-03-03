Sicarios irrumpieron en hostal de Independencia y asesinaron a ciudadano extranjero [VIDEO]

El crimen estará vinculado a un conflicto entre bandas rivales, según la PNP. | Fuente: RPP

Terror en Independencia. Dos sicarios irrumpieron en un hostal de la avenida Gerardo Unger y asesinaron a un ciudadano extranjero, en lo que sería un crimen relacionado con un conflicto entre bandas rivales.

Las cámaras de seguridad del hospedaje captaron el violento crimen, perpetrado el pasado domingo, 1 de marzo. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a dos delincuentes irrumpir en el establecimiento y amenazar al administrador.

Inmediatamente, suben al segundo nivel y, de un patadón, abren la puerta de la habitación donde se encontraba su objetivo junto con su pareja. Los sicarios, sin mediar palabra, acribillan al ciudadano extranjero, tras lo cual huyen raudamente con un tercer cómplice.

La víctima mortal aún no ha sido identificada plenamente, pero se sabe que se trata de un ciudadano extranjero. Al cierre de este informe, sus restos permanecen en la Morgue Central de Lima como ‘NN’, a la espera de ser retirado por algún familiar.



Dos sospechosos detenidos

En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas -varón y mujer- sospechosas de participar en este violento crimen, informó el coronel PNP Jesús Talla, jefe de Investigación Criminal en Lima Norte.

“Irrumpen violentamente en un hostal ubicado en la avenida Gerardo Unger y proceden a subir al segundo nivel, donde rompen la puerta y proceden a ejecutar a una persona de nacionalidad igualmente extranjera”, refirió el jefe policial.

Según el alto mando, uno de los intervenidos tenía en su poder un arma de fuego “y otros indicios, que nos permite igualmente vincularlo” al homicidio.

A través de su cuenta en X, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) indicó que los detenidos serían presuntos integrantes de ‘Los Gatilleros del Cono Norte’, una facción de la peligrosa organización transnacional ‘Tren de Aragua’.

“Según las investigaciones, tres sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento y se dirigieron a la habitación donde se encontraba la víctima”, destacó la Dirincri.

“Los atacantes dispararon al menos seis veces contra el hombre, provocándole la muerte en el lugar. No se descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato”, añadió.



