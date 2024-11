¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2024 en vivo y en directo este sábado?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arabia Saudita vuelve a ser el escenario de un Premium Live Event de WWE, siendo esta la segunda vez en el año. La primera fue el King and Queen of the Ring 2024, donde Gunther y Nia Jax se coronaron rey y reina del ring en tierras árabes. Ahora, ambos tendrán la oportunidad de lograr un nuevo triunfo en el imponente escenario saudí.

Este PLE también marcará el regreso del viejo Bloodline, el stable que dominó la WWE desde el 2020 hasta WresteMania 40, en abril de este año. En esta ocasión, Roman Reigns y sus primos, The Usos, se enfrentarán al nuevo Bloodline, liderado por Solo Sikoa, quien en los últimos meses se ha autoproclamado como el nuevo jefe tribal.

A continuación, RPP te ofrece todos los detalles sobre los horarios, los canales de TV y la cartelera confirmada para este esperado PLE de WWE.

¿Cuándo y dónde será WWE Crown Jewel 2024?

WWE Crown Jewel 2024 se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre en el Mohammed Abdu Arena, ubicado en el barrio de Hittin de Riad, Arabia Saudita. Este estadio tiene una capacidad para albergar a 22 000 espectadores.

¿A qué hora inicia WWE Crown Jewel 2024 en vivo, en Sudamérica?

En Perú, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 12:00 p. m.

En Ecuador, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 12:00 p. m.

En Colombia, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 12:00 p. m.

En Bolivia, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 1:00 p. m.

En Venezuela, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 1:00 p. m.

En Paraguay, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 1:00 p. m.

En Argentina, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 2:00 p. m.

En Brasil, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 2:00 p. m.

En Uruguay, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 2:00 p. m.

En Chile, WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 2:00 p. m.



¿A qué hora inicia WWE Crown Jewel 2024 en vivo, en México y Estados Unidos?

En México, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 11:00 a. m.

En Phoenix (Estados Unidos), WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 10:00 a. m.

En Los Ángeles (Estados Unidos), WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 10:00 a. m.

En Florida (Estados Unidos), WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 1:00 p. m.

En Washington (Estados Unidos), WWE Crown Jewel 2024 inicia a la 1:00 p. m.



¿A qué hora inicia WWE Crown Jewel 2024 en vivo, en Europa?

En Inglaterra, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 6:00 p. m.

En Portugal, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 6:00 p. m.

En Italia, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Alemania, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las p. m.

En España, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Francia, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 7:00 p. m.

En Bélgica, WWE Crown Jewel 2024 inicia a las 7:00 p. m.



¿Dónde ver WWE Crown Jewel 2024 en vivo y en directo?



Estados Unidos: El evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock.

El evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock. México: Los fanáticos podrán seguir la acción en Fox Sports Premium y WWE Network.



Los fanáticos podrán seguir la acción en Fox Sports Premium y WWE Network. Chile, Brasil y España: La transmisión será a través de Netflix. En esta oportunidad, España se une a Chile y Brasil en la transmisión de un Premium Live Events (PLE) a través de Netflix, antes de su lanzamiento para la mayoría de los países de habla hispana en 2025.



La transmisión será a través de Netflix. En esta oportunidad, España se une a Chile y Brasil en la transmisión de un Premium Live Events (PLE) a través de Netflix, antes de su lanzamiento para la mayoría de los países de habla hispana en 2025. Perú y el resto del mundo: El evento se podrá disfrutar mediante WWE Network.



Cabe mencionar que, a partir del 06 de enero del 2025, el contenido de WWE estará disponible en Netflix para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y América Latina, junto a otros territorios. Sin embargo, por el momento, solo Chile, Brasil y España tienen acceso anticipado para ver este evento a través de Netflix.

¿Cuál es la cartelera completa de WWE Crown Jewel 2024?

Six-Man Tag Team Match: Roman Reigns y The Usos vs. The Bloodline

Seth Rollins vs. Bronson Reed

Campeonato Crown Jewel Masculino: Cody Rhodes (c) vs. Gunther (c)

Randy Orton vs. Kevin Owens

Campeonato Crown Jewel Femenino: Nia Jax (c) vs. Liv Morgan (c)

Campeonato de los Estados Unidos: LA Knight (c) vs. Andrade vs. Carmelo Hayes

Campeonatos Femeninos en Parejas de WWE: Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. IYO SKY y Kairi Sane vs. Lash Legend y Jakara Jackson vs. Chelsea Green y Piper Niven

WWE Crown Jewel 2024: ¿quiénes son los favoritos para ganar?



Roman Reigns y The Usos vs. The Bloodline: Este PLE parece ser la oportunidad ideal para destacar a los heels como verdaderas fuerzas imponentes, superando a Roman Reigns y The Usos. Sin embargo, una victoria de tal magnitud podría no suceder sin sorpresas inesperadas, y una aparición especial es casi segura. ¿Será The Rock el factor sorpresa? Es una posibilidad, considerando su regreso en el último PLE, donde dejó un enigmático mensaje para Roman Reigns.



Seth Rollins vs. Bronson Reed: Una estipulación especial habría sido ideal para este primer enfrentamiento, pero al tratarse de una lucha sin reglas adicionales, Bronson Reed, la fuerza dominante de Australia, parece ser el favorito para ganar. Sin embargo, es probable que este no sea el único enfrentamiento entre estas dos superestrellas, y de ser así, Seth podría llevarse la victoria en la siguiente lucha.

Cody Rhodes (c) vs. Gunther (c): ¿Quién tiene cuentas pendientes con Gunther actualmente? ¿Y qué tipo de superestrellas suelen captar la atención de los fanáticos árabes? La respuesta a ambas preguntas hace pensar en solo una superestrella: Goldberg. Si consideramos a Goldberg, su participación sería la excusa perfecta para que Cody Rhodes se lleve la victoria. Con Goldberg de su lado, Cody, siendo face, se perfila como el gran favorito para ganar.

Randy Orton vs. Kevin Owens: No hay un claro favorito en esta lucha, pero si seguimos la lógica que suele manejar WWE, Kevin Owens podría ser la elección más probable. En las últimas semanas, Owens ha sido presentado como una fuerza imparable con un fuerte deseo de venganza contra Cody Rhodes. Además, una victoria de Owens tendría sentido para fortalecer su posición como contendiente para una futura revancha por el título de Rhodes.

Nia Jax (c) vs. Liv Morgan (c): Definitivamente, la favorita en esta lucha -al menos para quien escribe esta nota- es Liv Morgan. Su ventaja radica en contar con Raquel Rodriguez como su "guardaespaldas", lo que podría inclinar la balanza a su favor y llevarla a la victoria. Sin embargo, me atrevo a hacer una predicción: aunque Liv no gane y me equivoque, creo que Tiffany podría aprovechar la oportunidad para canjear esa misma noche, considerando que ambas campeonas estarán presentes en el ring. Después de todo, ¿qué podría salir mal?

LA Knight (c) vs. Andrade vs. Carmelo Hayes: Después de lo que hemos visto en las últimas semanas en los enfrentamientos entre Andrade y Carmelo, está claro que ambos cargarán con la lucha y harán brillar al actual campeón de los Estados Unidos, LA Knight. Sin embargo, es evidente que no es el momento para que LA Knight pierda, por lo que se perfila como el gran favorito para salir victorioso y seguir sumando días como monarca.

Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. IYO SKY y Kairi Sane vs. Lash Legend y Jakara Jackson vs. Chelsea Green y Piper Niven: En esta lucha hay representación de todas las marcas, desde el main roster hasta la división femenina en parejas de NXT. Al tratarse de un combate de cuatro esquinas, es difícil señalar a un equipo favorito para llevarse la victoria. Sin embargo, si tuviera que elegir, apostaría por las chicas de DAMAGE CTRL, aunque también es un pronóstico incierto. Por el bien del wrestling, espero no equivocarme.

