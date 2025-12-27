Clases deportivas y gratuitas: niños y adolescentes pueden practicar fútbol, voley y más en la Academia IPD

Son más de 26 deportes que se dictarán de forma gratuita en sedes de Lima y regiones.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que, a partir del 2 de enero de 2026, estará abierto el proceso de inscripción para el programa gratuito "La Academia IPD" a nivel nacional, beneficiando a niños y jóvenes de Lima y regiones.

Niños y adolescentes aprenderán fútbol, voley, gimnasia y mucho más en la Academia IPD de forma gratuita

El programa gratuito de masificación deportiva, dirigido a menores de 6 a 17 años, contará con 26 deportes y en Lima se abrirán dos nuevas sedes.

¿Cómo Inscribirse?

- Fecha de inicio de inscripciones: 2 de enero de 2026

- Modalidad de inscripción: Virtual a través de la dirección web https://appweb.ipd.gob.pe/academia/web/

- Fecha de inicio de clases: 9 de enero en Lima y 15 de enero en regiones

Sedes

El programa se desarrollará en los Complejos Regionales del Deporte (CRDs) y en otras sedes del IPD en Lima y regiones, con ambientes adecuados y equipamiento necesario para la práctica deportiva.

En Lima las dos nuevas sedes serán el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Centro de Alto Rendimiento en Punta Rocas, que se suman al Complejo Deportivo Canto Grande, Estadio Nacional, Coliseo Dibós, entre otros.