Nacional Cadete y Senior de Judo superó los 200 atletas y marca el camino al ciclo olímpico

La Federación Deportiva Peruana de Judo realizó con gran éxito el Campeonato Nacional Senior y el Campeonato Nacional Cadete de Judo 2026 en el Polideportivo 3 de la Videna IPD.

Fueron 35 instituciones de seis regiones del país: Lima, Piura, Ancash, Loreto, Arequipa, Callao. Este evento convocó a 203 atletas en total: 60 femenino y 143 masculino.

"Ha sido un éxito deportivo para nuestro deporte, estos resultados son fundamentales para definir el equipo que nos representará en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, y también el equipo para los Juegos ODESUR en Argentina”, dijo María Martínez, titular de la federación

“Además, vemos con optimismo que podemos mejorar los resultados en el Grand Prix Lima 2026, de este año y otros eventos fundamentales del ciclo olímpico", añadió.

En el Campeonato Nacional Senior Lima 2026 los ganadores fueron en Femenino 48 kg Carla León KAT (1) y Akira Vargas INT(2). En 52 kg Driulys Rivas KAT y Angela Revilla DJK. En -57 kg Rosario Enriquez SGT (1) Valeria Revilla DJK (2) y Thaíza Guerrero SMU (3). En -63 kg Hilary Lam SHI (1) Abish Parraga XPR (2) y Cielo Fajardo GUD (3) y Brenda Rengifo SMC (3). En -70 kg ganó Xsara Morales KAT. En -78 kg Camila Figueroa y en +78 kg Adriana Castañeda APJ (club).

En el Campeonato Nacional Senior Lima 2026, Masculino -60 kg Arnold Prado INT (club) (1), Gabriel Herrera APJ (2), Erick Saraza NIP (3) y Jack Uraco SMU (3). En -66 kg Franco Baltazar SNH (1), Mateo Cóndor NIP (2), Josué Fuentes NIP (3), Ricardo Ramírez GUD (3) En -73 kg Humberto Wong GUD (1), Manuel Barthe APJ (2), José Villanueva AEL (3) y Lucas Saldarriaga.