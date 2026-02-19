Joven seleccionada peruana de buceo Lizeth Marzano Noguera falleció tras ser atropellada en San Isidro

Luto en el deporte nacional. Lizeth Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), falleció la madrugada del miércoles, 18 de febrero, tras haber sido atropellada por un automóvil en el distrito de San Isidro.

El trágico accidente ocurrió la noche del martes, al promediar las 11:30 p.m. La joven se encontraba realizando deporte en la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club; cuando fue embestida por un automóvil, en circunstancias que son motivo de investigación.

Lo más cuestionable es que el chofer del vehículo, lejos de auxiliar a la joven apneísta, se habría dado a la fuga, según reportan diversos medios locales.

Marzano Noguera, malherida, fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde lamentablemente fue declarada muerta horas después.

La prensa local informó que la Policía Nacional se encuentra investigando el caso, a fin de identificar al conductor del vehículo involucrado en este fatal accidente.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Condolencias y muestras de pesar

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) lamentó el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresó sus condolencias a familiares y allegados de la seleccionada nacional de buceo.

“Nos unimos en oración y solidaridad al dolor de su familia, seres queridos y de toda la comunidad deportiva”, manifestó la institución.



Por su lado, la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas-Apnea también se pronunció sobre esta irreparable pérdida.

“Gracias por tu entrega, tu ejemplo y tu pasión por el deporte, Lizeth. Siempre en nuestr memoria y corazones”, resaltó la institución.

“Que su alma descanse en paz, y que su pasión por el deporte, su entrega y los recuerdos compartido sigan viviendo en nuestros corazones. Fuerza y consuelo para su familia y seres querido”, añadió.

La Agencia Americana de Apnea (FGC) también se pronunció sobre el fallecimiento de la joven deportista. En una sentida publicación en redes sociales, el organismo se despidió de Marzano Noguera.

“Con enorme pesar lamentamos la partida física de nuestra instructora Lizeth Marzano. Liz fue una gran atleta de la selección nacional de apnea del Perú, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal”, resaltó.

“Siempre la recordaremos por su energía, su sonrisa, su espíritu amigable y, sobre todo, por su gran calidad humana. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”, añadió.

