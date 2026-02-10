IPD pone en marcha por primera vez la Academia Paradeportes para niños y adolescentes en centros de alta competencia

IPD brindará clases gratuitas en cinco paradeportes para identificar y acompañar a nuevos talentos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró la Academia IPD Paradeportes, con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo en el país en beneficio de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De esta manera, tendrán la oportunidad de acceder, de manera gratuita, a talleres para la práctica de distintas disciplinas deportivas.

Son cinco los paradeportes que ofrece este programa del IPD: fútbol para personas con discapacidad intelectual, básquetbol para personas con discapacidad intelectual, tenis adaptado para personas con discapacidad intelectual y discapacidad física (silla de ruedas) para atletismo y para natación.

¿Cuál es el objetivo de la Academia IPD?

La Academia IPD Paradeportes permitirá detectar a los nuevos talentos, promoviendo su formación y acompañándolos en su camino hasta el alto rendimiento a través de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU).

Las clases gratuitas paradeportes se desarrollarán en centros de alta competencia como la Videna y el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo. Asimismo, en el Estadio Nacional y Complejo Deportivo Canto Grande en SJL.

Cabe resaltar que próximamente la Academia IPD Paradeportes abrirá talleres de paraatletismo en Junín y Puno. De esta forma, el IPD mantiene un compromiso sostenido con el paradeporte, impulsando políticas, programas y acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad en el sistema deportivo.