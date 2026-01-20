Universitario de Deportes y Alianza Lima se unen en campaña “Fútbol sin violencia” previo a sus presentaciones

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan campaña antiviolencia. | Fuente: IPD

Compromiso de las instituciones

En la reunión de trabajo se suscribió un un acta de compromiso para el desarrollo de medidas de prevención y seguridad, en el marco de los espectáculos públicos programados para este fin de semana. En la cita participaron el representante del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan Asmat; la directora general Gobierno Interior, Carolina Velasco; la Secretaria Nacional de la Juventud, Violeta Beas; así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Cultura.

Como parte de las acciones contempladas en el acta de compromiso, los clubes difundirán a través de sus redes sociales mensajes de “No a la violencia en los espectáculos deportivos”, “No al racismo” y “No a la discriminación”. Igualmente, se comprometen a coadyuvar con el orden público aumentando personal de seguridad privada, tanto en los exteriores como en los interiores de sus respectivos estadios.

Noche Crema

Universitario de Deportes enfrentará a la U de Chile en el Estadio Monumental, luego de presentar a su plantel de cara a la temporada 2024. Las entradas continúan a la venta y los precios son 50 soles para norte y sur (tribunas agotadas), 150 oriente, 180 occidente lateral, 250 occidente central y 2000 soles experiencia crema.

Los refuerzos que la escuadra crema sumó a su plantilla son los argentinos Caín Fara, Héctor Fertoli y Lisandro Alzugaray; el senegalés-español Sekou Gassama; y el brasileño Miguel Silveira.

Noche Blanquiazul

Por su parte, Alianza Lima disfrutará de su presentación en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado La Victoria. Su partido será frente al Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Los precios de los boletos iban, inicialmente, de 470 a 3125 soles. Sin embargo, en las últimas horas se habilitó una promoción para que los hinchas íntimos puedan adquirirlas con 40% de descuento: populares a 282 soles, oriente a 900, occidente lateral a 1200 y occidente central a 1425.

Los refuerzos blanquiazules son Federico Girotti, Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, y Mateo Antoni.