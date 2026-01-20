Últimas Noticias
Universitario de Deportes y Alianza Lima se unen en campaña “Fútbol sin violencia” previo a sus presentaciones

Universitario de Deportes y Alianza Lima desarrollarán sus presentaciones en simultáneo.
| Fuente: Club Universitario de Deportes / Club Alianza Lima
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Noche Crema y la Noche Blanquiazul se realizarán, de forma inédita, en un mismo día. El IPD lanzó una campaña con los clubes como protagonistas.

Este sábado 24 de enero, sucederá algo inédito en el fútbol peruano: Universitario de Deportes y Alianza Lima realizarán sus presentaciones oficiales en simultáneo. La Noche Crema se llevará a cabo a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Monumental, mientras que la Noche Blanquiazul se desarrollará a la misma vez, pero en el Alejandro Villanueva. 

Aunque, en la antesala, parecía improbable que ambos eventos sean el mismo día, finalmente el Ministerio del Interior dio el visto bueno. Ahora, con el objetivo de promover una cultura de respeto y tolerancia dentro y fuera de las canchas, el IPD lanzó una campaña llamada "Fútbol sin violencia", que cuenta con ambos clubes como protagonistas. 

El inicio de esta campaña fue encabezado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña, junto a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima, así como autoridades del Gobierno, quienes articulan acciones conjuntas para el desarrollo de esta campaña.

También estuvieron presentes los exfutbolistas José Luis Carranza y José Soto, leyendas del fútbol peruano que se suman como referentes deportivos y voceros del mensaje. 

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan campaña antiviolencia.
| Fuente: IPD

Compromiso de las instituciones

En la reunión de trabajo se suscribió un un acta de compromiso para el desarrollo de medidas de prevención y seguridad, en el marco de los espectáculos públicos programados para este fin de semana. En la cita participaron el representante del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan Asmat; la directora general Gobierno Interior, Carolina Velasco; la Secretaria Nacional de la Juventud, Violeta Beas; así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Cultura.

Como parte de las acciones contempladas en el acta de compromiso, los clubes difundirán a través de sus redes sociales mensajes de “No a la violencia en los espectáculos deportivos”, “No al racismo” y “No a la discriminación”. Igualmente, se comprometen a coadyuvar con el orden público aumentando personal de seguridad privada, tanto en los exteriores como en los interiores de sus respectivos estadios.



Noche Crema

Universitario de Deportes enfrentará a la U de Chile en el Estadio Monumental, luego de presentar a su plantel de cara a la temporada 2024. Las entradas continúan a la venta y los precios son 50 soles para norte y sur (tribunas agotadas), 150 oriente, 180 occidente lateral, 250 occidente central y 2000 soles experiencia crema.

Los refuerzos que la escuadra crema sumó a su plantilla son los argentinos Caín Fara, Héctor Fertoli y Lisandro Alzugaray; el senegalés-español Sekou Gassama; y el brasileño Miguel Silveira. 

Noche Blanquiazul

Por su parte, Alianza Lima disfrutará de su presentación en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado La Victoria. Su partido será frente al Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Los precios de los boletos iban, inicialmente, de 470 a 3125 soles. Sin embargo, en las últimas horas se habilitó una promoción para que los hinchas íntimos puedan adquirirlas con 40% de descuento: populares a 282 soles, oriente a 900, occidente lateral a 1200 y occidente central a 1425.

Los refuerzos blanquiazules son Federico Girotti, Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, y Mateo Antoni.

