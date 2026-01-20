Universitario de Deportes y Alianza Lima se unen en campaña “Fútbol sin violencia” previo a sus presentaciones

Este sábado 24 de enero, sucederá algo inédito en el fútbol peruano: Universitario de Deportes y Alianza Lima realizarán sus presentaciones oficiales en simultáneo. La Noche Crema se llevará a cabo a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Monumental, mientras que la Noche Blanquiazul se desarrollará a la misma vez, pero en el Alejandro Villanueva.
Aunque, en la antesala, parecía improbable que ambos eventos sean el mismo día, finalmente el Ministerio del Interior dio el visto bueno. Ahora, con el objetivo de promover una cultura de respeto y tolerancia dentro y fuera de las canchas, el IPD lanzó una campaña llamada "Fútbol sin violencia", que cuenta con ambos clubes como protagonistas.
El inicio de esta campaña fue encabezado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña, junto a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima, así como autoridades del Gobierno, quienes articulan acciones conjuntas para el desarrollo de esta campaña.
También estuvieron presentes los exfutbolistas José Luis Carranza y José Soto, leyendas del fútbol peruano que se suman como referentes deportivos y voceros del mensaje.