CES 2026: LEGO presenta tecnología inteligente que permite que piezas reaccionen a los movimientos del usuario [VIDEO]

El sistema 'Smart Play' cuenta con bloques inteligentes interactivos para dar vida a las creaciones de las clásicas piezas de plástico. Esta tecnología inédita que combina juego físico, respuesta inteligente y compatibilidad total con el sistema LEGO fue presentada en el CES 2026, donde RPP participa.

¿Te imaginas que tus construcciones de LEGO cobren vida mediante tecnología inteligente? Esto ya es posible. La empresa presentó en el CES 2026 su ambiciosa innovación LEGO SMART Play, una plataforma interactiva que permite que las construcciones cobren vida mediante tecnología inteligente, sin pantallas, y totalmente integrada al sistema tradicional de bloques.

El anuncio se realizó durante una presentación encabezada por Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer de LEGO, y Tom Donaldson, vicepresidente senior y jefe del Creative Play Lab, quienes destacaron que se trata de la evolución más importante del LEGO System-in-Play desde la creación de la minifigura en 1978.

Así funciona la nueva experiencia interactiva

LEGO SMART Play se basa en el LEGO SMART Brick, un bloque inteligente con un chip personalizado —más pequeño que una pieza tradicional— que incorpora sensores de movimiento, sonido y luz, además de un altavoz integrado y carga inalámbrica. El sistema se completa con SMART Minifigures y SMART Tags, que permiten que las construcciones reaccionen en tiempo real a la interacción del jugador.

Esta tecnología, desarrollada por el Creative Play Lab de LEGO, busca potenciar el juego físico abierto, la exploración y la narrativa creativa, sin necesidad de pantallas ni aplicaciones.

"LEGO SMART Play representa el próximo gran capítulo de nuestro sistema de juego y responde a las nuevas formas en que los niños imaginan y crean", afirmó Julia Goldin.

LEGO presenta tecnología inteligente que permite que piezas reaccionen a los movimientos del usuario

Star Wars inaugura LEGO SMART Play

Durante el CES 2026, LEGO confirmó que los primeros sets con esta tecnología estarán inspirados en Star Wars. Escenas icónicas del universo Star Wars podrán reproducir sonidos, efectos y comportamientos interactivos.

Los sets LEGO Star Wars SMART Play estarán disponibles en preventas desde el 9 de enero de 2026 y llegarán oficialmente a tiendas el 1 de marzo de 2026, a través de LEGO Stores (no se especificaron países), LEGO.com y otros comercios seleccionados.