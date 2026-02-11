Paolo Guerrero es señalado: "No me sentía con confianza para patear el penal, la culpa es mía"

Alianza Lima tuvo una noche para el olvido. Y es que este miércoles empató 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay, en Matute. Este resultado determinó la eliminación del cuadro blanquiazul en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En el trámite de juego, Alianza contó un penal a favor que desperdició el ecuatoriano Eryc Castillo, que erró en su remate de derecha desde los doce pasos. Tras esta acción, una pregunta se instaló: ¿por qué no pateó Paolo Guerrero?

El propio Guerrero aseguró que no tenía confianza en este momento clave del partido. "No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad. La culpa es mía por no patear el penal. Venía con un poco de desgaste", señaló a los medios.

Sobre la eliminación de Alianza, sostuvo que "es duro. No supimos manejar el resultado, no supimos manejar la ventaja. Rápidamente vino el penal que nos complicó".

"Esperábamos revertir lo que pasó en Paraguay y fue muy duro. Tenemos una temporada por delante y debemos levantar la cabeza", culminó.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.