"Queremos liberar al pueblo venezolano": lo que dejó la primera visita de un miembro del gabinete de Trump a Caracas tras captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, la dinámica política entre Caracas y Washington ha dado un paso significativo con la llegada este miércoles del primer alto funcionario de la administración de Donald Trump a suelo venezolano.

El secretario de Energía, Chris Wright, encabezó una comitiva que se reunió en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez, quien se encuentra al frente del poder ejecutivo, para formalizar una "asociación productiva a largo plazo" centrada en la reactivación de los sectores de petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Este encuentro marca el restablecimiento de los vínculos diplomáticos, rotos desde 2019, y establece una hoja de ruta donde la agenda energética se posiciona como el motor principal de la relación bilateral.



Una alianza bajo supervisión estadounidense



El acuerdo suscrito entre ambas naciones contempla que el crudo venezolano comience a circular por canales autorizados y bajo la estricta supervisión de las autoridades de Estados Unidos.

Según informó la agencia EFE, esta nueva etapa busca que la relación avance sin los contratiempos que caracterizaron el pasado reciente, enfocándose en una complementariedad que beneficie a ambos países.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha señalado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, cuyos ingresos serán depositados en cuentas administradas en Qatar con la promesa de ser reinvertidos en beneficio de la población local.



"Queremos liberar al pueblo venezolano y a la economía", señaló Wright en declaraciones a la prensa desde el palacio presidencial de Miraflores.



La visita de Wright coincide con un momento de apertura legislativa en Venezuela, luego de que el Parlamento aprobara una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permite la entrada de capitales privados y extranjeros al sector petrolero.

Este cambio normativo ha sido valorado por el funcionario estadounidense como un símbolo del deseo de impulsar reformas positivas, aunque consideró que aún se requiere mayor claridad para atraer grandes flujos de capital.

En este contexto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ya ha comenzado a relajar las restricciones para que empresas estadounidenses operen en el mercado venezolano bajo condiciones específicas de reporte y control.



"Ahora estamos sacando petróleo venezolano y vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes. Así que los ingresos que están llegando por la venta de petróleo para el pueblo de Venezuela han dado un salto enorme", dijo el secretario de Energía.



El camino hacia la normalización política y económica



A pesar del acercamiento económico, Wright fue enfático en que la administración de Trump aún no reconoce formalmente a la administración actual y que el levantamiento definitivo de las sanciones no tiene un calendario fijo, sino que dependerá de avances concretos hacia un "gobierno representativo" y la instauración del libre comercio.

La estrategia de Washington consiste en utilizar las licencias específicas como una herramienta de presión para fomentar progresos en el terreno político y social. No obstante, el funcionario admitió que el riesgo país ha disminuido dramáticamente en los últimos dos meses, lo que genera un entorno más favorable para la inversión extranjera.



"No hay un calendario establecido para levantar sanciones, depende del progreso. La idea es usar el apalancamiento para impulsar avances", declaró Wright durante un encuentro con periodistas.



La agenda de Wright en el país no se limita a las reuniones políticas en la capital, pues se espera que visite instalaciones estratégicas como Petropiar, el mayor proyecto petrolero en la Faja del Orinoco, donde opera la estadounidense Chevron.

Delcy Rodríguez, por su parte, manifestó su confianza en que la diplomacia y el diálogo serán los canales para superar las divergencias históricas entre ambos países.

La mandataria encargada también dejó abierta la posibilidad de viajar a Estados Unidos en el futuro, aunque subrayó que por el momento su prioridad se mantiene en las tareas internas de estabilización.



"Trump tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela", expresó Wright al concluir su encuentro con la delegación venezolana.