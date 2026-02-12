Últimas Noticias
Silenció Matute: Duarte se equivocó, cometió penal y 2 de Mayo anotó el gol de la clasificación

La jugada de Duarte ante 2 de Mayo.
La jugada de Duarte ante 2 de Mayo. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Tras el empate 1-1 ante Alianza Lima, 2 de Mayo logró el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026 después de empatar 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay. En la ida, el cuadro guaraní venció por el mínimo marcador

El ritmo se aceleró en el segundo tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, del distrito de La Victoria, cuando Luis Advíncula metió el primer gol del partido con un potente remate.

Poco después, el árbitro De Souza pitó un penal a favor del 2 de Mayo después de un error del arquero Alejandro Duarte. Tras la revisión del VAR, Wilson Brahian Ayala anotó el 1-1 que daba ventaja a los visitantes.

El próximo rival de 2 de Mayo será Sporting Cristal.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

