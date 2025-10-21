Colombia: condenan a 21 años de prisión a otro implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un juez colombiano condenó este martes a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por su participación en el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá.

Según precisó la Fiscalía colombiana en un comunicado, Mora "aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio" ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital colombiana.

El detenido deberá cumplir 21 años de prisión por "los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas conductas agravadas", añadió la información.

La Fiscalía detalló que Mora condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen, además de trasladar a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

A Mora le ofrecieron 5 millones de pesos (unos 1.300 dólares) por su participación en el plan criminal, según indicó el organismo investigador.

Por este caso han sido detenidas 7 personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político y quien fue sancionado el pasado 27 de agosto con 7 años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña electoral y ha reavivado los temores de que Colombia repita episodios de violencia política como los de la campaña de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.