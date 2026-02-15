Comisión de Fiscalización define este lunes si cita a ministra de la Mujer por cuestionamientos a CAR "La Casa del Padre"

La Comisión de Fiscalización del Congreso definirá mañana, lunes, si cita a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, para que responda por los recientes cuestionamientos al Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Casa del Padre”, fundado por la parlamentaria y pastora evangélica Milagros Jáuregui (Renovación Popular).

La referida casa hogar viene siendo objeto de una investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto, luego de conocerse que adolescentes víctimas de abuso sexual, junto a sus bebés, participaron en un evento público que contó con la presencia de Jáuregui, tras lo cual las fotografías de la actividad fueron difundidas en las redes sociales de la legisladora, que postula a la reelección.

¿Qué temas debería informar la ministra ante la Comisión de Fiscalización?

Ante ello, la Comisión de Fiscalización, que preside Elvis Vergara (Acción Popular), decidirá si procede invitar a la ministra de la Mujer para que responda por 5 temas relacionados al mencionado centro de acogida. En primer lugar, respecto a "la situación actual de la acreditación" del CAR "y si cumplía con las condiciones establecidas" en la normativa del sector para su funcionamiento.

Además, deberá informar si el MIMP "trasladó niñas y adolescentes" a dicho centro, "y bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) de dicho ministerio les derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos, en estos años". Asimismo, deberá "detallar si se destinaron recursos económicos y bajo qué políticas".

También deberá responder "sobre el inicio de procedimientos de variación de las medidas de protección" y "sobre supervisiones realizadas, detallando el tipo de observaciones que se encontraron".

Finalmente, la ministra tendría que informar "sobre las acciones implementadas, luego de conocidos los hechos propalados por los medios de prensa, quienes dan cuenta de la difusión de imágenes de menores, por parte de la congresista Milagros Jáuregui De Aguayo en desmedro del interés superior del niño".

Fiscalización pedirá facultades para investigar reuniones de Jerí con empresarios chinos

Por otro lado, en la agenda de la comisión también se incluyó la aprobación del informe sobre las indagaciones preliminares en torno a las reuniones extraoficiales sostenidas entre el presidente de la República, José Jerí, y cuestionados empresarios chinos.

Dicho informe plantea en sus conclusiones y recomendaciones que dicho grupo de trabajo solicite "facultades de investigación al Pleno del Congreso [...] para continuar con las investigaciones descritas".

Cabe indicar que, en una conferencia de prensa realizada el último 21 de mayo, Vergara ya había anunciado que la comisión que preside evaluaría pedir facultades de comisión investigadora.

"De ser necesario también, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, plantearemos a la comisión la solicitud para que se pueda dar las facultades de comisión investigadora; sin embargo, más allá de ello, estamos a expensas de la Mesa Directiva porque ellos son los que convocan al Pleno y lo convocarán cuando corresponda", expresó.

Vergara indicó también que requerirán las facultades para continuar con las sesiones de manera permanente a fin de acelerar las investigaciones en las próximas semanas.

"La Comisión de Fiscalización no va a acatar el receso, vamos a requerir, administrativamente, las facultades para poder continuar con las sesiones de manera permanente de aquí en adelante una o dos veces por semana... la ciudadanía lo que más exige es transparencia", sostuvo.

El legislador indicó que "hay una larga lista" de personas que serán invitados para acudir a la comisión de Fiscalización y dar sus declaraciones con respecto al caso del mandatario.