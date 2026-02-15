Barcelona vs Girona EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 24 de LaLiga?

Barcelona buscará volver al triunfo cuando enfrente a Girona, los azulgranas llegan a este partido tras el duro golpe sufrido en la ida de las semifinales de la Copa del Rey donde cayó 4-0 ante el Atlético de Madrid. Hansi Flick no podrá contar en Montilivi con varios jugadores por lesión y dos jugadores en capilla con cuatro amarillas: Frenkie de Jong y Gerard Martín.
"He visto confianza. Perdimos el partido del jueves. Fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza", dijo el DT de Barcelona en la previa del partido.
Para Barcelona, la buena noticia en ataque es que recuperará a Raphinha, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga muscular.
El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Girona vs Barcelona: ¿Cómo llegan a la fecha 24 de LaLiga 2026?
Barcelona llega de ganar a Mallorca por 3-0 en LaLiga, pero todavía carga sobre sus hombros la goleada por 4-0 que le propinó Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El equipo es segundo en la tabla con 58 puntos. Girona, por su parte llega de empatar 1-1 con Sevilla y está en el puesto 14 con 26 puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Girona vs Barcelona en vivo por la fecha 24 de LaLiga 2026?
El partido de Barcelona frente a Girona fue programado para el lunes 16 de febrero en el Estadio Montilivi, en Girona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 14 624 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Girona vs Barcelona en vivo por la fecha 24 de LaLiga 2026?
- En Perú, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 p.m.
- En España, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 P.m.
- En Ecuador, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 P.m.
- En Chile, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 04:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 04:00 p.m.
- En Argentina, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.
- En Brasil, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Girona vs Barcelona comienza a las 02:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 p.m.
¿Dónde ver el Girona vs Barcelona en vivo?
El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Girona vs Barcelona: Alineaciones posibles
Girona FC: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.
DT: Míchel.
FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski.
DT: Hans-Dieter Flick.
Girona vs Barcelona: Últimos resultados
Barcelona
Barcelona 3-0 Mallorca
Albacete 1-2 Barcelona
Elche 1-3 Barcelona
Girona
Sevilla 1-1 Girona
Real Oviedo 1-0 Girona
Girona 1-1 Getafe