Barcelona vs Girona EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 24 de LaLiga?

Barcelona buscará volver al triunfo cuando enfrente a Girona, los azulgranas llegan a este partido tras el duro golpe sufrido en la ida de las semifinales de la Copa del Rey donde cayó 4-0 ante el Atlético de Madrid. Hansi Flick no podrá contar en Montilivi con varios jugadores por lesión y dos jugadores en capilla con cuatro amarillas: Frenkie de Jong y Gerard Martín.

"He visto confianza. Perdimos el partido del jueves. Fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza", dijo el DT de Barcelona en la previa del partido.

Para Barcelona, la buena noticia en ataque es que recuperará a Raphinha, ausente en los últimos tres partidos por una sobrecarga muscular.

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Girona vs Barcelona: ¿Cómo llegan a la fecha 24 de LaLiga 2026?

Barcelona llega de ganar a Mallorca por 3-0 en LaLiga, pero todavía carga sobre sus hombros la goleada por 4-0 que le propinó Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El equipo es segundo en la tabla con 58 puntos. Girona, por su parte llega de empatar 1-1 con Sevilla y está en el puesto 14 con 26 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Girona vs Barcelona en vivo por la fecha 24 de LaLiga 2026?

El partido de Barcelona frente a Girona fue programado para el lunes 16 de febrero en el Estadio Montilivi, en Girona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 14 624 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Girona vs Barcelona en vivo por la fecha 24 de LaLiga 2026?

En Perú , el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 p.m.

, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 p.m. En España , el partido Girona vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 P.m.

En Ecuador, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 P.m.

En Chile, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.

En Bolivia, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 04:00 p.m.

En Venezuela, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 04:00 p.m.

En Argentina, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.

En Brasil, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.

En Uruguay, el partido Girona vs Barcelona comienza a las 05:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Girona vs Barcelona comienza a las 02:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Girona vs Barcelona comienza a las 03:00 p.m.

¿Dónde ver el Girona vs Barcelona en vivo?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Girona vs Barcelona: Alineaciones posibles

Girona FC: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

DT: Míchel.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski.

DT: Hans-Dieter Flick.





Girona vs Barcelona: Últimos resultados



Barcelona

Barcelona 3-0 Mallorca

Albacete 1-2 Barcelona

Elche 1-3 Barcelona

Girona

Sevilla 1-1 Girona

Real Oviedo 1-0 Girona

Girona 1-1 Getafe