Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gremios de transporte de Lima Norte evalúan unirse a marcha tras asesinato de conductor de JC Bus, informó Martín Ojeda

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU), informó a RPP que diversos gremios de transporte de Lima Norte analizan su participación en la marcha convocada por el grupo empresarial de transporte 'El Rápido', luego del asesinato del conductor de 'JC Bus', en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Lima
00:00 · 01:13
El vocero señaló que vienen manteniendo conversaciones con diversas empresas del sector para definir la magnitud de la medida de protesta.
El vocero señaló que vienen manteniendo conversaciones con diversas empresas del sector para definir la magnitud de la medida de protesta. | Fuente: RPP

Los gremios de transporte de Lima Norte evalúan sumarse a una marcha convocada por el grupo empresarial 'El Rápido' para mañana 16 de febrero, tras el asesinato de su conductor en el distrito limeño de San Martín de Porres, informó a RPP Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU).

Martín Ojeda agregó que mantiene conversaciones con diversas empresas del sector, entre ellas 'El Rápido', para definir el alcance de esta medida de protesta. 

"Los del norte están evaluando una paralización y una marcha, encabezado lógicamente por 'El Rápido', eso se está evaluando en las próximas horas. Se están sumando más sectores. [Entonces, en las próximas horas van a coordinar] De que se va a dar algo, se va a dar algo", declaró a RPP.

Crimen

El hecho luego del crimen contra Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, chofer de la empresa JC Bus y de nacionalidad venezolana, tras un ataque a balazos en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca el cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según las primeras informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer cuando trasladaba a varios pasajeros.

Situación

El cuerpo Amílcar Raúl Marcano Rodríguez permanece hasta el momento en la morgue central de Lima y por el momento no se han presentado familiares para las diligencias correspondientes y el retiro del cuerpo.

Tras este crimen, el grupo empresarial 'El Rápido', al que pertenece la empresa JC Bus, informó a través de un comunicado que el día de mañana lunes 16 de febrero realizará una marcha con toda su flota por las avenidas Túpac Amaru, Universitaria y Panamericana Norte, esto exigiendo mayor seguridad y el de los ataques contra conductores de transporte público. 

No es el primer ataque

No es la primera vez que esta empresa es golpeada por este tipo de hechos de violencia criminal porque en julio del año pasado, otro chofer de 'JC Bus' fue asesinado en el paradero Villasol en el distrito limeño de Los Olivos. 

El grupo empresarial cubre rutas de varios puntos de Lima Norte, principalmente desde Carabayllo hasta distritos como San Miguel, zonas donde también los transportistas han denunciado constantes robos, extorsiones y también solicitan mayor presencia policial.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
JC Bus transportistas Martín Ojeda inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA