Gremios de transporte de Lima Norte evalúan unirse a marcha tras asesinato de conductor de JC Bus, informó Martín Ojeda

El vocero señaló que vienen manteniendo conversaciones con diversas empresas del sector para definir la magnitud de la medida de protesta. | Fuente: RPP

Los gremios de transporte de Lima Norte evalúan sumarse a una marcha convocada por el grupo empresarial 'El Rápido' para mañana 16 de febrero, tras el asesinato de su conductor en el distrito limeño de San Martín de Porres, informó a RPP Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU).

Martín Ojeda agregó que mantiene conversaciones con diversas empresas del sector, entre ellas 'El Rápido', para definir el alcance de esta medida de protesta.

"Los del norte están evaluando una paralización y una marcha, encabezado lógicamente por 'El Rápido', eso se está evaluando en las próximas horas. Se están sumando más sectores. [Entonces, en las próximas horas van a coordinar] De que se va a dar algo, se va a dar algo", declaró a RPP.

Crimen

El hecho luego del crimen contra Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, chofer de la empresa JC Bus y de nacionalidad venezolana, tras un ataque a balazos en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca el cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según las primeras informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer cuando trasladaba a varios pasajeros.

Situación

El cuerpo Amílcar Raúl Marcano Rodríguez permanece hasta el momento en la morgue central de Lima y por el momento no se han presentado familiares para las diligencias correspondientes y el retiro del cuerpo.

Tras este crimen, el grupo empresarial 'El Rápido', al que pertenece la empresa JC Bus, informó a través de un comunicado que el día de mañana lunes 16 de febrero realizará una marcha con toda su flota por las avenidas Túpac Amaru, Universitaria y Panamericana Norte, esto exigiendo mayor seguridad y el de los ataques contra conductores de transporte público.

No es el primer ataque

No es la primera vez que esta empresa es golpeada por este tipo de hechos de violencia criminal porque en julio del año pasado, otro chofer de 'JC Bus' fue asesinado en el paradero Villasol en el distrito limeño de Los Olivos.

El grupo empresarial cubre rutas de varios puntos de Lima Norte, principalmente desde Carabayllo hasta distritos como San Miguel, zonas donde también los transportistas han denunciado constantes robos, extorsiones y también solicitan mayor presencia policial.