Columnista invitado | ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos del coronavirus?

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que los niños no saben lo que pasa a su alrededor? «Es muy pequeño. ¿Qué va a saber?». Es común creer que ellos no son capaces de entender los temas de adultos; «total, recién están aprendiendo las habilidades necesarias para el mundo». Lo que no consideramos es que, desde los 3 años, ellos ya han empezado a hablar y ya cuentan con regiones cerebrales capaces de notar algunas expresiones faciales y tonos de voz. Siendo así, ¿ellos saben que está sucediendo algo? Y si es así, ¿debemos hablar con ellos de la cuarentena y el coronavirus?

Empecemos por responder la pregunta más importante: ¿los niños saben que está pasando algo? Sí. Aproximadamente, desde los 3 años de edad, ya pueden reconocer, aún con dificultad, lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, no siempre logran entenderlo. «Pero, son muy pequeños. ¿Cómo pueden saberlo?» Existen tres señales que ellos pueden identificar:





1.- Las expresiones faciales: aunque no son expertos en ello y todavía les cuesta, a esta edad empiezan a aprender a reconocer las emociones y cómo se expresan en el rostro. Por ejemplo, si los miramos con el entrecejo fruncido, ya podrían comprender que estamos enojados.

2.- El clima emocional: aunque parece un tema que no es real ni concreto, lo cierto es que el clima emocional existe y se construye a partir de varios elementos. El tono y el volumen de voz que usamos al hablar, nuestra postura, el movimiento de nuestro cuerpo y nuestro rostro van a ir diseñando un ambiente particular. ¿Quién no se ha sentido incómodo al entrar a un lugar en donde ha habido una pelea o discusión?

3.- Lo que decimos: ¿cuántas veces hemos dicho «No está escuchando»? Bien estén oyendo con atención nuestra conversación o estén realizando alguna otra actividad, es posible que su cerebro sí esté procesando nuestros mensajes. Y eso va a despertar en ellos diversas emociones.

«Está bien. Ellos pueden entender algunas señales. Pero, si no les contamos la realidad, les evitamos un mayor estrés.» Suena completamente lógico. «Si no lo saben todo, ¿de qué van a preocuparse?» El tema es el siguiente: ellos no saben exactamente qué está pasando, pero intuyen que se trata de algo malo. Ver los rostros preocupados, ansiosos o irritables de sus padres es más que suficiente. La incertidumbre, no saber cuál es el problema, no solo no ayuda, sino que genera más ansiedad, temor y estrés. «¿Cómo es esto posible?» Pues, pensemos en cómo nos sentiríamos nosotros si vemos a todos a nuestro alrededor preocupados, pero no nos dicen nada. En cambio, si nos cuentan la realidad por más dura que esta sea, luego de sentirnos abrumados, podremos buscar soluciones y sentirnos mejor.

Pero, ¿cómo le explico a mi hija o hijo este tema del coronavirus?

Pruebe esto:

Explíqueles y utilice información suficiente1: tratemos de brindar la información exacta sin minimizarla o exagerar. Antes de explicarles, informémonos. Incluso, podemos repasar lo que vamos a decir.

Cuidemos nuestro mensaje: tratemos de darnos cuenta si nuestras emociones están influyendo en nuestra explicación. Por ejemplo, un padre muy preocupado podría centrarse únicamente en los datos negativos o agregar situaciones futuras catastróficas. También, podría dar los datos exactos, pero con un tono de voz de temor o ansiedad.

Encontremos un momento adecuado2: pensemos en un momento del día en el que haya más calma o, de lo contrario, diseñémoslo.

Preguntémosles qué saben2: esto nos dará un punto de partida.

Expliquémosles con ejemplos: dependiendo de la edad, nuestros hijos son capaces de comprender ciertas palabras. Para explicarles a los más pequeños, podemos utilizar algunas comparaciones, como la gripe, o crear cuentos e historias que se ajusten a la realidad. Recordemos que los cuentos para niños encierran moralejas y verdades.

Limitemos nuestras conversaciones sobre el coronavirus: una vez que les hemos explicado todo lo necesario acerca de este virus, ya no es útil seguir hablando del mismo tema. Esto podría generar un clima de tensión y crear la falsa idea de que el coronavirus es más grave en realidad. Sin embargo, si nuestros hijos nos hacen preguntas continuamente, no dudemos en responderlas de forma empática y en darles mensajes de apoyo.

Preguntémosles qué sienten: si vemos que nuestros hijos sienten temor, no dudemos en decirles que es normal, que nosotros también lo sentimos, pero que podemos hacer actividades juntos para sentirnos mejor. Esto les enseña que las emociones son naturales y les brinda herramientas para afrontarlas. Es importante, también, que les digamos que haremos todo lo posible para protegerlos.

Hablémosles de la empatía: contémosles que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para salir de esta situación y que ellos también son héroes al no salir de casa, porque ayudarán a muchas personas.

Verán que, con estos consejos, se creará un mejor clima en la casa.

