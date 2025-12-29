Corea del Norte prueba misiles de largo alcance para demostrar capacidad de combate

Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance al mar, como una muestra de "capacidad de combate" frente a amenazas externas, indicaron medios estatales. El ejercicio, que tuvo lugar el domingo, fue supervisado por el líder norcoreano Kim Jong Un, quien instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país.

Se trata del primer ensayo de ese tipo desde comienzos de noviembre, según el medio estatal KCNA, que señala que el objetivo del ejercicio fue revisar la "postura de respuesta contraofensiva y capacidad de combate de las subunidades de misiles de largo alcance".

Los misiles volaron por más de dos horas, según la publicación, que divulgó imágenes de los misiles al ser disparados y alcanzar su objetivo.

Por otra parte, las fuerzas militares de Corea del Sur informaron haber detectado el lanzamiento de varios misiles desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, según la agencia de noticias Yonhap.

La última vez que el Norte efectuó pruebas de misiles balísticos fue a inicios de noviembre, una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una visita a Asia interés en reunirse con el líder norcoreano Kim.