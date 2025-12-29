Últimas Noticias
Corea del Norte prueba misiles de largo alcance para demostrar capacidad de combate

Corea del Norte realizó este domingo una prueba con dos misiles de crucero sobre el mar Amarillo (llamado mar del Oeste en las dos Coreas), que fue supervisada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, recoge este lunes la agencia estatal KCNA.
RFI

por RFI

·

El líder norcoreano Kim Jong Un ordenó este fin de año la "expansión" y modernización de la producción de misiles del país para el próximo año, así como la construcción de más fábricas para suplir la creciente demanda, según la prensa estatal.

Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance al mar, como una muestra de "capacidad de combate" frente a amenazas externas, indicaron medios estatales. El ejercicio, que tuvo lugar el domingo, fue supervisado por el líder norcoreano Kim Jong Un, quien instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país.

Se trata del primer ensayo de ese tipo desde comienzos de noviembre, según el medio estatal KCNA, que señala que el objetivo del ejercicio fue revisar la "postura de respuesta contraofensiva y capacidad de combate de las subunidades de misiles de largo alcance".

Los misiles volaron por más de dos horas, según la publicación, que divulgó imágenes de los misiles al ser disparados y alcanzar su objetivo.

Por otra parte, las fuerzas militares de Corea del Sur informaron haber detectado el lanzamiento de varios misiles desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, según la agencia de noticias Yonhap.

La última vez que el Norte efectuó pruebas de misiles balísticos fue a inicios de noviembre, una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una visita a Asia interés en reunirse con el líder norcoreano Kim.

Según KCNA, los dos misiles siguieron su órbita trazada sobre el mar Amarillo durante 10,203 y 10,199 segundos, respectivamente, antes de alcanzar sus objetivos.
Pyongyang no respondió

Fotos divulgadas por KCNA muestran a Kim caminando junto a un submarino en un sitio de ensamblaje acompañado de militares y de su hija Kim Ju Ae.

La prensa estatal norcoreana publicó la semana pasada un comunicado del Ministerio de Defensa que condenó la llegada de un submarino estadounidense de propulsión nuclear al puerto surcoreano de Busan. El último lanzamiento de misiles apunta a contrarrestar ese tipo de acciones, estiman analistas como Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl.

"Los misiles crucero tipo flecha, con unos 2.000 kilómetros de alcance, son capaces de alcanzar no solo la totalidad de la península coreana, sino también bases de las fuerzas estadounidenses en Japón", precisó Yang.

Kim viene realizando diversas inspecciones militares durante los últimos días en preparación para el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero.
Producción de misiles “para reforzar la disuasión bélica”

El líder norcoreano Kim Jong Un ordenó este fin de año la "expansión" y modernización de la producción de misiles del país para el próximo año, así como la construcción de más fábricas para suplir la creciente demanda, según la prensa estatal.

Pyongyang ha incrementado durante los últimos años las pruebas de sus proyectiles, dirigidas, según analistas, a mejorar las capacidades de ataque de precisión, desafiar a Estados Unidos y a Corea del Sur, y probar armas antes de potencialmente exportarlas a Rusia.

Durante una visita a fábricas de munición acompañado por altos funcionarios, Kim ordenó a las fábricas "seguir ampliando la capacidad de producción general" para mantener el ritmo de la demanda de las fuerzas armadas, según la agencia estatal de noticias KCNA.

"El sector de producción de misiles y proyectiles es de importancia primordial para reforzar la disuasión bélica", añadió el dirigente norcoreano.

