Cancillería informa que "no se han registrado peruanos afectados" en hechos de violencia en México tras caída de 'El Mencho'

La Cancillería del Perú informó en un comunicado que, "de acuerdo a los reportes recibidos hasta el momento", no se han reportado peruanos afectados en los hechos de violencia ocurrido en diversos estados de México, el último domingo, tras la caída de 'El Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En esa línea, ante los hechos registrados en Guadalajara, manifestó "su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados y su solidaridad con el pueblo de México, haciendo votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público".

Además, recomendó a los ciudadanos en extremar las medidas de precaución y resguardo, "siguiendo las indicaciones de las autoridades", principalmente quienes residen o se encuentren temporalmente en las zonas de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Torre Tagle recomendó seguir informándose sobre la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales y permanecer alerta ante cualquier información que se publique en las redes sociales de la cancillería peruana y el Consulado General del Perú en México.

En ese sentido, solicitó estar atentos ante cualquier posible cambio o cancelación de los vuelos nacionales e internacionales, así como el bloqueo de carreteras.

Por último, la Cancillería recomendó no desplazarse ni viajar a los Estados señalados anteriormente.

📄Comunicado de Prensa 005-26: Alerta de seguridad a ciudadanos peruanos de visita y residentes en México.



👉https://t.co/qwiJBOrAv9 pic.twitter.com/aSta7UMT9i — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 23, 2026

México informa de detenidos por actos violentos en Jalisco

El gobierno estatal de Jalisco informó que se detuvo al menos 41 personas por los actos violentos ocurrido en dicho estado mexicano tras la muerte de 'El Mencho', que incluyó cortes de carretera, quema de vehículos o actos de saqueo el domingo 22 de febrero.

Según reporto EFE, el ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar "actos de violencia" y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.

Nemesio Oseguera Cervantes murió durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco,, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.