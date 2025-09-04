Últimas Noticias
Donald Trump planea recortar fondos de seguridad a países que limitan con Rusia

Donald Trump en un ambiente de la Casa Blanca.
Donald Trump en un ambiente de la Casa Blanca. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Estados Unidos tomará medidas para poner fin al apoyo a un programa que ayudó a preparar a los ejércitos de Europa del Este para evitar una posible ofensiva de Rusia, dijo la Casa Blanca este jueves.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea poner fin a varios programas de asistencia militar centrados en la disuasión frente a Rusia, una decisión que afecta a cientos de millones de dólares en fondos destinados a aliados europeos y que marcaría un giro en la política de defensa de Estados Unidos.

Medios estadounidenses informaron este jueves que Trump ha decidido no renovar una serie de iniciativas de cooperación en seguridad amparadas por la disposición de la Sección 333, que permitía al Departamento de Defensa entrenar y equipar a fuerzas aliadas.

Los programas, que serán eliminados de forma gradual, han sido catalogados como fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades militares de los países limítrofes con Rusia, particularmente las naciones bálticas, desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Aunque los fondos ya aprobados seguirán vigentes hasta septiembre de 2026, no se ha solicitado nueva financiación para los años fiscales siguientes. Esto supone, en la práctica, el desmantelamiento de iniciativas como la Baltic Security Initiative, considerada clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Trump cree que países deben asumir un papel más activo en su defensa

De acuerdo con reportes del Financial Times, funcionarios del Pentágono comunicaron los detalles de los recortes a representantes de embajadas europeas, incluidos países que no forman parte directa de estos programas.

Entre 2018 y 2022, Estados Unidos destinó unos 1.600 millones de dólares a países fronterizos con Rusia, siendo los principales beneficiarios Estonia, Letonia y Lituania, según datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO , en inglés).

En agosto, Trump insistió en que los países europeos deben asumir un papel más activo y mayores responsabilidades en su propia defensa, en el marco de las reuniones que sostuvo con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, y posteriormente con líderes europeos en la Casa Blanca.

El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios enviada por EFE antes de la publicación de esta información. 

Donald Trump Rusia Estados Unidos

