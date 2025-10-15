Donald Trump dice que analiza llevar a cabo ataques en territorio venezolano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

"No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control", respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Asimismo, Trump confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Al ser preguntado por un periodista sobre si autorizó a la CIA a "eliminar" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el estadounidense dijo que sería "ridículo" responder a esa cuestión.

"Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también", apuntó.

El republicano justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas de sobredosis: "Es duro, pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25 000", declaró.

Según publicó The New York Times, Trump habría autorizado a la CIA a realizar operaciones en Venezuela, así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a derrocarlo.