Donald Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas".

Trump insistió en varias ocasiones a preguntas de los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no," porque sino el territorio danés será conquistado por Rusia y China.

El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

Trump lanza amenaza

Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

"Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", repitió, rechazando la idea de que sea posible cualquier otro arreglo que no suponga el control de Groenlandia.

"Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario", dijo.

"Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia", continuó.

El líder estadounidense también intentó clarificar que las posibles acciones de EE. UU. en Groenlandia, que según la Casa Blanca pueden incluir el uso de las fuerzas armadas del país para hacerse con el territorio danés, no suponen que esté en contra de la OTAN.

"La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN", afirmó.

Trump terminó señalando que mantiene buenas relaciones con los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, aunque con este último está "muy decepcionado".