“Es una locura”: ¿Por qué Disney canceló la película de Ben Solo con Adam Driver? Steven Soderbergh lo explica

El director reveló los motivos detrás de la cancelación de The Hunt for Ben Solo, el spin-off de Star Wars que iba a continuar la historia de Kylo Ren tras El ascenso de Skywalker.

El universo de Star Wars pudo haber tenido una película centrada en Ben Solo, el hijo de Han Solo y Leia Organa. Sin embargo, Disney decidió cancelar el proyecto, y ahora el director Steven Soderbergh rompió su silencio sobre lo ocurrido.

Ganador del Oscar por Traffic y realizador de títulos como Erin Brockovich, una mujer audaz y Magic Mike, Soderbergh confirmó que trabajó durante más de dos años en The Hunt for Ben Solo, una película que traería de regreso a Adam Driver como Kylo Ren.

Adam Driver dio vida a Ben Solo, el conflictuado hijo de Han Solo y Leia Organa.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Por qué Disney canceló The Hunt for Ben Solo?

En entrevista con BK Mag, Soderbergh aseguró que la cancelación “no fue ninguna sorpresa", aunque sí una gran decepción. “Fueron dos años y medio de trabajo gratuito para mí, para Adam y para la guionista Rebecca Blunt”, explicó. Según el director, la única razón que les dieron fue directa y contundente: “'No creemos que Ben Solo pueda estar vivo’. Eso fue todo lo que nos dijeron. Así que no hay mucho que hacer, salvo seguir adelante”.

"Yo ya había hecho la película en mi cabeza, y simplemente me dio pena que nadie más pudiera verla", añadió. “Pensé que la conversación iba a ser estrictamente práctica —que iban a decir: ¿cuánto va a costar esto?— y yo tenía una muy buena respuesta para eso. Pero ni siquiera se llegó a ese punto. Es una locura. Todos estamos muy decepcionados”.

Driver reveló en octubre de 2025 a Associated Press que llevaba tiempo desarrollando el proyecto junto a Soderbergh. “Siempre me interesó volver a Star Wars. Con un gran director y una gran historia, estaría ahí en un segundo”, declaró el actor, quien dio vida a Kylo Ren en la última trilogía. "Amaba a ese personaje y me encantaba interpretarlo”, agregó en ese momento.

Adam Driver fue uno de los protagonistas de la trilogía de Star Wars junto a Daisy Ridley.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

La reacción de los fans y el apoyo de Daisy Ridley

La noticia encendió las redes sociales. En octubre de 2025, un grupo de fanáticos de Star Wars iniciaron campañas para que Disney revirtiera su decisión e incluso pagaron un avión que sobrevoló los estudios de Walt Disney en Burbank con una pancarta que decía: “Salven The Hunt for Ben Solo”.

Incluso Daisy Ridley, quien interpretó a Rey en la trilogía reciente, respaldó el entusiasmo de los seguidores. “La forma en que internet parece haberse unido para intentar que esto suceda es fantástica. Es bueno que todos estemos unidos por algo de una manera realmente positiva. Todos saben que él era un personaje muy popular, pero también fue lindo pensar: A la gente realmente le importa y quiere esto", comentó a IGN.

