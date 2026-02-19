Un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Áncash esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 8:45 a.m.- se ubicó en el mar, a 69 kilómetros al oeste de Chimbote, a una profundidad de 48 kilómetros.

El remezón fue sentido con una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la ciudad de Chimbote, según el IGP.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generó alerta de tsunami en nuestro litoral.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0092

Fecha y Hora Local: 19/02/2026 08:45:41

Magnitud: 4.0

Profundidad: 48km

Latitud: -9.11

Longitud: -79.21

Intensidad: II Chimbote

Referencia: 69 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 19, 2026

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.