Abogado de Nicolás Maduro afirma que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza"

Barry Pollack, el abogado de Nicolás Maduro, quien representó en su momento al fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró que "por el momento" no se solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Además, según medios estadounidenses, Pollack dijo ante el juez federal Alvin Hellerstein que Maduro tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención".

Por otro lado, el abogado de Cilia Flores dijo ante el juez que ella "tiene lesiones importantes" que ocurrieron durante su arresto.

Según informaron medios estadounidenses, Maduro y Flores se encontraban vestidos con uniformes oscuros y estuvieron sentados a un asiento de separación.

Ambos se declararon inocentes ante el tribunal en el distrito sur de Nueva York.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", dijo Maduro, quien agregó que es "un hombre decente".

La próxima audiencia judicial del caso será el 17 de marzo a las 11 a.m.

¿Qué cargos afrontan?

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York.