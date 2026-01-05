"Soy un hombre decente": Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de todos los cargos en audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran inocentes de todos los cargos en audiencia en el distrito sur de Nueva York que se realizada este lunes 5 de enero, durante la primera comparecencia de ambos en Estados Unidos.

"Soy el presidente de Venezuela. Fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela", dijo Maduro en español ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein (92 años).

Luego de leerse el resumen de los documentos acusatorios, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos en su contra.

"No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país", apuntó Nicolás Maduro.

Luego el juez Hellerstein notificara a Maduro y Flores sus derechos a reunirse con funcionarios consulares mientras se encuentren detenidos.

Acto seguido, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, —quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange— aseguró ante el tribunal que no se solicitará "de momento" la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo a futuro.

Por otro lado, el abogado de Cilia Flores dijo que ella se presentó en el tribunal con "graves hematomas en una costilla", que habrían ocurrido durante su arresto en Venezuela.

Una vez culminado la lectura de los cargos, ya que se trata de la primera comparecencia, el juez Alvin Hellerstein informó que la siguiente audiencia será el 17 de marzo a las 11:00 hora local.

Como se recuerda, la mañana de este lunes Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al tribunal para ser juzgados en EE.UU.

Maduro Moros apareció custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA) y subió con mucha dificultad al vehículo blindado que lo trasladó hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

¿Qué cargos afrontan?

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York.