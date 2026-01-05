Carlos Caro sobre audiencia de Nicolás Maduro en EE.UU.: "Es muy improbable que le den fianza, va a permanecer detenido"

Según el jurista, otorgarle la libertad bajo fianza es "muy improbable considerando las circunstancias en las cuales Maduro ha sido llevado a los Estados Unidos". | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: PRESIDENCIA DE VENEZUELA

Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, el exmandatario venezolano comparecerá ante un tribunal federal para responder por cuatro graves acusaciones: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento contra Estados Unidos.

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro, mencionó que la prisión preventiva es inminente y la posibilidad de una fianza es prácticamente nula.

"Se le va a dar a conocer cuáles son los cargos que existen (...) Y tras ello solamente se definirá su estatus de libertad o prisión, que, como digo o adelanto, creo que no le van a dar la posibilidad de la fianza, sino todo lo contrario, va a permanecer ahí detenido", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Según el jurista, otorgarle la libertad bajo fianza es "muy improbable considerando las circunstancias en las cuales Maduro ha sido llevado a los Estados Unidos".

El proceso de "Discovery"

Además, Caro explicó que la audiencia de hoy es "muy específica" y tiene como fin confirmar la identidad y notificar la acusación formal aprobada por el gran jurado. Sin embargo, esto es solo el inicio de un proceso extenso.

"Luego se va a abrir una etapa que va a ser bien larga (...) Se entra el llamado proceso de discovery, que va a durar seguramente semanas o meses, para que Maduro, su esposa, su defensa, conozcan las pruebas de cargo que tiene el tribunal", indicó.

Recién tras analizar esa evidencia, Maduro deberá decidir en una siguiente audiencia si se declara culpable o no culpable.

Debate sobre su captura

Un punto crucial que la defensa de Maduro pondría sobre la mesa en futuras audiencias es la legalidad de su traslado, invocando precedentes sobre jurisdicción extraterritorial y derecho internacional.

"Hay una serie de precedentes (...) que van en la línea de que no importa cómo llegó, porque la jurisdicción recién se activa desde que ingresa al territorio americano. Y hay otra posición (...) que establece que tiene que ser llevado de cualquier forma, pero no violando el derecho internacional", explicó Caro.

El abogado anticipó que el argumento de la Fiscalía estadounidense será defender la naturaleza policial del operativo.

"La defensa de los Estados Unidos va a ser de que el señor Maduro ha sido llevado por las autoridades policiales, por la DEA, y no por los militares; que ha sido un operativo con fines de capturar a un presunto narcotraficante y no una acción militar", puntualizó.

Cabe recordar que, bajo la Ley RICO (crimen organizado), Maduro recién puede ejercer plenamente su defensa ahora que está presente físicamente ante el tribunal, ya que anteriormente el caso se mantenía bajo reserva o sellado.