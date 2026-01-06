Foro Penal denuncia que dos peruanos están detenidos "arbitrariamente" en Venezuela por motivos políticos

Himiob denunció que los peruanos enfrentan las mismas limitaciones que el resto de los presos políticos. | Fuente: RPP

El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó que dentro de la cifra de presos políticos en Venezuela se encuentran dos ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes permanecen detenidos arbitrariamente y bajo condiciones judiciales precarias.

En declaraciones recientes, Himiob detalló que existe un bloque de 87 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad privados de su libertad por motivos políticos. Entre ellos, destacó los casos de Marco Antonio Madrid y Ricardo Meléndez Guerrero.

"Ambos han sido registrados por nuestra organización, se les están siguiendo o adelantando investigaciones y procesos penales por supuestos delitos que tienen que ver con pretendidos espionajes, actos de complot, de conspiración contra el gobierno", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Himiob denunció que los peruanos enfrentan las mismas limitaciones que el resto de los presos políticos.

"No tienen ni siquiera la posibilidad de designar a un abogado de su confianza para que los defienda y les son impuestos (...) abogados defensores públicos que al final del día no son sino representantes o funcionarios del propio gobierno", agregó.

Cifras alarmantes y "desapariciones"

El representante de Foro Penal actualizó la cifra total de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, ubicándola en 806 víctimas. De este grupo, 622 se encuentran en detención preventiva, muchas excediendo el límite legal de tres años establecido por la ley venezolana.

De este total hay 105 mujeres detenidas, un adolescente de entre 14 y 17 años y 68 personas cuyo paradero se desconoce, lo que mantiene vigente el esquema de "desaparición forzada como herramienta para la represión".

Ante este escenario, la organización exige una "amnistía amplia y general" que no solo libere a los detenidos, sino que limpie el historial de quienes fueron condenados injustamente en el pasado.

El caso del yerno de Edmundo González y el 'Sippenhaft'

Himiob también se refirió a la condena de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, sentenciado a 30 años de prisión (pena máxima) por supuesta traición a la patria y terrorismo.

El jurista calificó este caso como un ejemplo de Sippenhaft, una práctica instaurada en la Alemania nazi que consiste en "perseguir, encarcelar y amenazar a los familiares de otras personas a las que se estaba buscando pero que no podían ser atrapadas". Tudares fue procesado bajo un "guion preestablecido", incomunicado y obligado a aceptar la defensa pública.