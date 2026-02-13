Piura: más de 200 familias quedan aisladas tras activación de quebradas en Morropón

Las intensas lluvias registradas en la sierra de Piura han provocado el aumento del caudal de los ríos y la reactivación de quebradas, dejando a más de 200 familias incomunicadas en diversos caseríos de la provincia de Morropón.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), los distritos de Chalaco, Santa Catalina de Mossa y Santo Domingo son los más afectados debido al colapso de los caminos rurales que conectan estas zonas con las vías principales.

En el caserío de Huacapampa Baja, la situación se ha complicado por la erosión del suelo, lo que ha generado daños estructurales en el local comunal y en viviendas situadas cerca de los taludes.

El desborde de las aguas y el lodo ha bloqueado los accesos, impidiendo el paso de vehículos con suministros básicos y medicinas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Evaluación

Hasta el momento, las autoridades locales evalúan los daños para determinar si es necesaria la evacuación de las familias que residen en las zonas de mayor riesgo por deslizamientos.

Ante esta emergencia, el Gobierno Regional de Piura ha dispuesto el envío de maquinaria pesada para intentar rehabilitar las rutas bloqueadas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Por su parte, el Senamhi ha advertido que las precipitaciones continuarán en la sierra norte durante los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse alejada de los cauces de ríos y activar los sistemas de alerta temprana comunitarios para prevenir pérdidas humanas.