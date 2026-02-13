‘Bridgerton’ intensifica el romance de Benedict y Sophie en el tráiler oficial de la Parte 2 de la temporada 4 [VIDEO]

Netflix ha publicado el tráiler oficial de la segunda mitad de la cuarta temporada de Bridgerton, que se estrenará el 26 de febrero de 2026, y promete intensificar una de las historias de amor más esperadas de la serie.
Los nuevos episodios seguirán a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) mientras se enfrenta a sus sentimientos por Sophie Baek (Yerin Ha), una joven que conoció en un baile de máscaras organizado por su familia. Aunque entre ellos existe una atracción profunda, el romance se ve condicionado por las estrictas reglas de la alta sociedad, que dificultan que ambos puedan estar juntos.
El tráiler revelado por la plataforma muestra que las emociones de Benedict se desbordan mientras intenta reconciliar la ilusión romántica que sintió por la “Dama de Plata” con Sophie, quien trabaja como empleada en su casa. La tensión entre el deseo y la posición social de cada uno será uno de los principales ejes de esta nueva etapa.
Por su parte, Sophie se enfrenta al riesgo de que su identidad y su pasado salgan a la luz, lo que podría poner en peligro cualquier posibilidad de futuro con Benedict.
Además de esta historia central, la cuarta temporada continúa desarrollando otras tramas familiares, como el matrimonio de Francesca Bridgerton y John Stirling, y la evolución de las relaciones entre otros miembros del clan, incluyendo a Colin y Penelope, quienes siguen enfrentando las consecuencias de que la sociedad conozca la identidad de Lady Whistledown, narrada por la voz de Julie Andrews.
Tráiler oficial de la parte 2 de la temporada 4 de ‘Bridgerton’
¿Cuál es el reparto de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?
Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la nueva temporada de Bridgerton.
- Benedict Bridgerton - Luke Thompson
- Sophie Beckett - Yerin Ha
- Lady Araminta Gun - Lady Leung
- Rosamund Li - Michelle Mao
- Posy Li - Isabella Wei
- Colin Bridgerton - Luke Newton
- Penelope Featherington - Nicola Coughlan
- Marcus Anderson - Daniel Francis
- Lord Debling - Sam Phillips
- Dankworth - James Phoon
- Kate Sharma - Simone Ashley
- Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey
- Reina Charlotte - Golda Rosheuvel
- Lady Danbury - Adjoa Andoh
- Francesca Bridgerton - Hanna Dodd
- Brimsley - Hufh Sachs
- Alice Mondrich - Emma Naomi
- Philipa Featherington - Harriet Cains
- Eloise Bridgerton - Claudia Jessie
- Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale
- Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt
- Gregory Bridgerton - Will Tilston
- Portia Featherington - Polly Walker
- Cressida Cowper - Jessica Massden
- Will Mondrich - Martins Imhangbe
- Lady Tilley - Hannah New
- Lord Kilmartin - Victor Alli
- Violet Bridgerton - Ruth Gemmell
- Albion Finch - Lorn Macdonald
- Paul Suarez - Lucas Aurelio
- Genevieve - Thalia Besson
- Giorgio Barbieri - Rupert Everett
- Antonia Muratori - Anna Galiena
- Giancarlo - Raoul Bova