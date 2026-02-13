‘Bridgerton’ intensifica el romance de Benedict y Sophie en el tráiler oficial de la Parte 2 de la temporada 4 [VIDEO]

El tráiler anticipa conflictos familiares y sociales que amenazan con separar a la pareja antes del esperado estreno de los nuevos episodios.

Netflix ha publicado el tráiler oficial de la segunda mitad de la cuarta temporada de Bridgerton, que se estrenará el 26 de febrero de 2026, y promete intensificar una de las historias de amor más esperadas de la serie.

Los nuevos episodios seguirán a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) mientras se enfrenta a sus sentimientos por Sophie Baek (Yerin Ha), una joven que conoció en un baile de máscaras organizado por su familia. Aunque entre ellos existe una atracción profunda, el romance se ve condicionado por las estrictas reglas de la alta sociedad, que dificultan que ambos puedan estar juntos.

El tráiler revelado por la plataforma muestra que las emociones de Benedict se desbordan mientras intenta reconciliar la ilusión romántica que sintió por la “Dama de Plata” con Sophie, quien trabaja como empleada en su casa. La tensión entre el deseo y la posición social de cada uno será uno de los principales ejes de esta nueva etapa.

Por su parte, Sophie se enfrenta al riesgo de que su identidad y su pasado salgan a la luz, lo que podría poner en peligro cualquier posibilidad de futuro con Benedict.

Además de esta historia central, la cuarta temporada continúa desarrollando otras tramas familiares, como el matrimonio de Francesca Bridgerton y John Stirling, y la evolución de las relaciones entre otros miembros del clan, incluyendo a Colin y Penelope, quienes siguen enfrentando las consecuencias de que la sociedad conozca la identidad de Lady Whistledown, narrada por la voz de Julie Andrews.

Tráiler oficial de la parte 2 de la temporada 4 de ‘Bridgerton’

¿Cuál es el reparto de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la nueva temporada de Bridgerton.

Benedict Bridgerton - Luke Thompson

Sophie Beckett - Yerin Ha

Lady Araminta Gun - Lady Leung

Rosamund Li - Michelle Mao

Posy Li - Isabella Wei

Colin Bridgerton - Luke Newton

Penelope Featherington - Nicola Coughlan

Marcus Anderson - Daniel Francis

Lord Debling - Sam Phillips

Dankworth - James Phoon

Kate Sharma - Simone Ashley

Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey

Reina Charlotte - Golda Rosheuvel

Lady Danbury - Adjoa Andoh

Francesca Bridgerton - Hanna Dodd

Brimsley - Hufh Sachs

Alice Mondrich - Emma Naomi

Philipa Featherington - Harriet Cains

Eloise Bridgerton - Claudia Jessie

Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale

Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt

Gregory Bridgerton - Will Tilston

Portia Featherington - Polly Walker

Cressida Cowper - Jessica Massden

Will Mondrich - Martins Imhangbe

Lady Tilley - Hannah New

Lord Kilmartin - Victor Alli

Violet Bridgerton - Ruth Gemmell

Albion Finch - Lorn Macdonald

Paul Suarez - Lucas Aurelio

Genevieve - Thalia Besson

Giorgio Barbieri - Rupert Everett

Antonia Muratori - Anna Galiena

Giancarlo - Raoul Bova