Gaspar Gentile opinó sobre eliminación de Alianza Lima: "No lo veo como un fracaso"

El plantel de jugadores de Alianza Lima aún lamenta la eliminación en la Copa Libertadores. Gaspar Gentile es uno de los dirigidos por Pablo Guede que volvieron hablar sobre la serie ante 2 de Mayo de Paraguay.

“Dolor, tristeza, es normal, porque todos queríamos pasar de fase por lo que significa el club y el grupo que tenemos. Un poco tristes y dolidos, pero tenemos que superarlo porque tenemos la pelea del torneo y debemos enfocarnos en eso”, declaró.

Gentile, además, considera que el temprano adiós de la Libertadores no es un "fracaso" para Alianza. “Yo no lo veo como un fracaso. Sí que nos duele a todos, porque queríamos pasar por lo que significa la institución. No se nos dio, en los 180 minutos tuvimos un montón de oportunidades de que sea distinto. Esto recién arranca, nos queda mucho por delante, tenemos una gran revancha en el torneo y debemos enfocarnos en eso”, comentó a L1 Max.

Asimismo, dejó en claro que en Alianza no preocupa la falta de gol en este inicio de campaña a pesar de que cuentan con delanteros como Paolo Guerrero, Luis Ramos y Federico Girotti.

“Preocuparme, no. Tenemos jugadores con una jerarquía enorme, recién está arrancando todo. La verdad que nos agarra frío, la Copa Libertadores era una ilusión que teníamos, pero recién estamos arrancando y tenemos mucho camino por delante. Vamos a conseguir los objetivos”, apuntó.

La meta es el título de la Liga1

El exatacante de Cienciano de Cusco afirmó que la meta principal de Alianza es conseguir el título nacional.

“Yo creo que sí. El objetivo que nos trazamos todos desde que llegamos acá es salir campeón del torneo local, sin duda. Es un objetivo que tenemos todo el grupo, un sueño. Sabemos lo importante que es la Copa, pero nada, hoy nos toca enfocarnos en el torneo y es lo que vamos a hacer”, culminó.