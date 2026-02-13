Japón incauta un barco pesquero chino y detiene a su capitán entre tensión bilateral

Las autoridades de Japón afirmaron este viernes que incautaron un barco pesquero chino y detuvieron a su capitán por negarse a someterse a una inspección, en el primer incidente de este tipo desde 2022 y mientras continúa la tensión entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán.

El incidente tuvo lugar a unos 170 kilómetros al suroeste de la isla de Meshima, en la prefectura de Nagasaki, cuando la embarcación china navegaba en la zona económica exclusiva de Japón, indicó en un comunicado la Agencia de Pesca nipona, según la agencia de noticias Kyodo.

Las autoridades detuvieron al capitán de la embarcación, un ciudadano chino de 47 años, tras negarse a detenerse, añadió la Agencia de Pesca. Las autoridades incautaron dos pesqueros el año pasado, dijo Kyodo, uno perteneciente a Taiwán y el otro a Corea del Sur.

La incautación del pesquero chino tiene lugar en plena disputa entre China y Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el pasado noviembre que un posible ataque chino contra Taiwán podría obligar al archipiélago a activar a sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército).

Aunque la primera ministra ha defendido que su postura no se desvía de la de sus antecesores, el gigante asiático ha reaccionado pidiendo a sus ciudadanos que no visiten el archipiélago, donde los chinos están entre los grupos de turistas más numerosos, o restringiendo las exportaciones de minerales críticos, entre otras medidas.