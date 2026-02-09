Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, logra una victoria aplastante en elecciones y reafirma su expansión fiscal

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se alzó con una victoria aplastante en las elecciones generales del domingo al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, según resultados del recuento de votos adelantado por la cadena pública NHK.

Dicha proporción representa una mayoría de algo más de dos tercios de la poderosa cámara, lo que en la práctica da vía libre a la conservadora para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si las rechaza la Cámara Alta, donde la coalición gobernante del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) están en minoría.

Con los 36 escaños obtenidos por su parte por Ishin, dos más de los que tenía previamente, la coalición obtuvo 352 escaños en total, según las cifras y a falta de la publicación del informe por parte del Ministerio del Interior.

"Estas elecciones representan una gran victoria personal para Takaichi, quien centró los comicios en la decisión de los votantes sobre si querían que ella permaneciera como primera ministra", señaló a EFE el profesor Jeffrey J. Hall, especialista en estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda.

"La oposición de izquierda y de centro ha sido aplastada y tardará años en recuperarse. La Cámara de Representantes tendrá ahora una mayoría abrumadora de derechas", añadió el analista.