Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, logra una victoria aplastante en elecciones y reafirma su expansión fiscal

Takaichi logra una victoria aplastante en generales y obtiene vía libre para sus políticas
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La primera mujer en liderar el país asiático, Sanae Takaichi, logró el domingo una histórica victoria al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se alzó con una victoria aplastante en las elecciones generales del domingo al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, según resultados del recuento de votos adelantado por la cadena pública NHK.

Dicha proporción representa una mayoría de algo más de dos tercios de la poderosa cámara, lo que en la práctica da vía libre a la conservadora para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si las rechaza la Cámara Alta, donde la coalición gobernante del PLD y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) están en minoría.

Con los 36 escaños obtenidos por su parte por Ishin, dos más de los que tenía previamente, la coalición obtuvo 352 escaños en total, según las cifras y a falta de la publicación del informe por parte del Ministerio del Interior.

"Estas elecciones representan una gran victoria personal para Takaichi, quien centró los comicios en la decisión de los votantes sobre si querían que ella permaneciera como primera ministra", señaló a EFE el profesor Jeffrey J. Hall, especialista en estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda.

"La oposición de izquierda y de centro ha sido aplastada y tardará años en recuperarse. La Cámara de Representantes tendrá ahora una mayoría abrumadora de derechas", añadió el analista.

La conservadora Takaichi, de 64 años, logró el domingo una histórica victoria al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK.
"Fuerte impulso" para sus políticas, según Takaichi

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó este lunes de "fuerte impulso" su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

"Ayer, el pueblo japonés me dio un fuerte impulso para llevar a cabo cambios en la política sin importar el coste", dijo Takaichi en una rueda de prensa, al explicar que Japón debe "abandonar por completo la excesiva restricción fiscal y la escasez de inversiones en el futuro".

La primera mujer en liderar el país asiático logró así una mayoría absoluta en solitario de dos tercios mientras que, junto con su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), cuenta con 352 escaños.

Los resultados de las elecciones anticipadas, reiteró Takaichi, permitirán a la coalición "llevar a cabo importantes cambios", incluyendo una "política fiscal proactiva y responsable", así como un "refuerzo fundamental de las políticas de seguridad".

Entre estas metas incluyó su promesa de reducir a cero por dos años el impuesto a los alimentos y las bebidas, como una medida para rebajar la presión sobre los hogares a causa de la persistente inflación y la caída real de los salarios, así como el paquete de estímulos de 21,3 billones de yenes (unos 115 700 millones de euros) anunciado en diciembre.

Estos recortes y su postura favorable a un aumento del gasto público han generado, sin embargo, preocupación por la salud financiera de la potencia desarrollada más endeudada del mundo.

Desde la llegada de Takaichi al poder el pasado octubre, el yen se ha visto debilitado y actualmente ronda las 156 unidades por dólar en el mercado de Tokio, mientras que el rendimiento de los bonos de deuda se encuentra en máximos de varias décadas.

Sanae Takaichi Japón

