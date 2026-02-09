Jimmy Lai, el exmagnate prodemocracia, es condenado a 20 años de prisión en Hong Kong en medio de condena internacional

La presión del Reino Unido y Estados Unidos para la liberación de Jimmy Lai ha sido infructuosa. Condenado por supuesta sedición y colusión con potencias extranjeras, el magnate de los medios prodemocracia y considerado un símbolo del periodismo libre en Hong Kong, ya conoce su sentencia. Un tribunal de la isla lo condenó este lunes 9 de febrero a 20 años de prisión.

Tras examinar la conducta delictiva de Lai, el tribunal determinó que la pena total impuesta a Lai en este caso debe ser de 20 años de prisión, según un resumen de los jueces, presentado durante una audiencia que duró apenas unos minutos. Esta es la pena más severa jamás impuesta bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China en 2020.

Su hijo Sébastien expresó su consternación en una declaración: "Condenar a mi padre a esta draconiana pena de prisión es devastador para nuestra familia y pone su vida en peligro. Marca la destrucción total del sistema judicial de Hong Kong y el fin de la justicia".

El Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, ministerio responsable de las relaciones con China, también expresó su indignación. Un comunicado afirma que China y Hong Kong “han incorporado la influencia de los medios de comunicación y las conexiones internacionales al ámbito de la seguridad nacional, con el objetivo de sembrar el miedo en todos los sectores y fronteras”.

Por su parte, el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, calificó la condena como "profundamente satisfactoria". "Los crímenes de Jimmy Lai son atroces y extremadamente graves. Su severa condena de 20 años de prisión demuestra la solidez del Estado de derecho, defiende la justicia y es profundamente satisfactoria", declaró.

Cargos

Jimmy Lai, presente en el banquillo de los acusados, permaneció impasible mientras se leía el veredicto. Mientras lo retiraban, saludó con gravedad a los presentes en la galería pública, incluyendo a su esposa Teresa y a experiodistas del Apple Daily, el ya desaparecido periódico prodemocrático que él fundó.

El empresario se enfrentaba a cadena perpetua y fue declarado culpable el 15 de diciembre de tres cargos, tras un juicio que, según defensores de los derechos humanos, marcó el fin de la libertad de prensa de la que se enorgullecía el territorio, devuelto por el Reino Unido a China en 1997.

El tribunal incluyó en la pena de 20 años de prisión dos años de una condena ya dictada en su contra por fraude, lo que debería suponer que cumplirá efectivamente 18 años más.

Acusado de intentar "derrocar al Partido Comunista Chino"

Los procesos se basaron en la ley de seguridad nacional impuesta por China después de las protestas prodemocracia, a veces violentas, que sacudieron Hong Kong en 2019.

Los presuntos actos de colusión con extranjeros se castigan con cadena perpetua, y los de publicación sediciosa, con dos años de cárcel.

En su sentencia de 856 páginas, dictada el pasado 15 de diciembre, los jueces escribieron que el magnate de 78 años había "alimentado su resentimiento y odio (hacia China) durante gran parte de su vida adulta" y que había tratado de "derrocar al Partido Comunista Chino".

La fiscalía también presentó a Jimmy Lai como el cerebro detrás de complots para cometer actos hostiles por parte de países extranjeros contra Hong Kong o China, así como para la imposición de sanciones o un bloqueo. Jimmy Lai se declaró inocente.

Está encarcelado desde 2020 y se encuentra en aislamiento, "a petición suya", según las autoridades, pero su familia está preocupada por su delicado estado de salud.

Condenas internacionales

Organizaciones de derechos humanos expresaron su consternación. “La condena de prisión impuesta a Jimmy Lai constituye un ataque despiadado a la libertad de expresión, que ilustra a la perfección el desmantelamiento sistemático de los derechos que antaño caracterizaron a Hong Kong”, escribió Amnistía Internacional en un comunicado.

"La dura sentencia de 20 años de prisión impuesta a Jimmy Lai, de 78 años, equivale a una sentencia de muerte", afirmó Human Rights Watch.

Jimmy Lai tiene pasaporte británico. El Reino Unido denunció la naturaleza "política" del juicio. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó haber planteado el caso durante su visita a China a finales de enero, durante sus conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping.

El lunes, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, reaccionó a su condena prometiendo "intervenir más y sin demora" ante Beijing. "Apoyamos al pueblo de Hong Kong", añadió.

Por su parte, el gobierno de Beijing consideró esta convicción "legítima" y rechazó cualquier injerencia extranjera. Los órganos judiciales de Hong Kong "están ejerciendo sus funciones conforme a la ley (...). Esto es razonable, legítimo y legal, y no hay lugar a discusión", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa habitual.

La UE, la ONU y EE. UU. piden la "liberación inmediata" de Lai

La Unión Europea ha exigido la liberación inmediata de Jimmy Lai. “El procesamiento por motivos políticos de Jimmy Lai y de exejecutivos y periodistas del periódico Apple Daily está dañando la reputación de Hong Kong”, declaró la portavoz Anitta Hipper.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó que el Reino Unido, del que es ciudadano Jimmy Lai, quería "intervenir más y sin demora".

"Apoyamos al pueblo de Hong Kong", añadió Yvette Cooper, cuyo país devolvió el territorio a China en 1997 con garantías respecto a los derechos civiles.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió la anulación de la condena de Jimmy Lai.

Este veredicto "ilustra cómo las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la ley de seguridad nacional de Hong Kong pueden interpretarse y aplicarse en violación de las obligaciones internacionales de Hong Kong en materia de derechos humanos", comentó Volker Türk en un comunicado.

"Hay que cancelarlo rápidamente porque es incompatible con el derecho internacional", añadió.

Además, el Alto Comisionado "pide la liberación inmediata de Jimmy Lai por razones humanitarias, dada su avanzada edad, su estado de salud y el impacto de los más de cuatro años que ya ha pasado detenido".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este lunes que la sentencia contra Lai es una "conclusión injusta y trágica" para el caso e instó a las autoridades a concederle "libertad condicional humanitaria".

Lai fue condenado el lunes a 20 años de cárcel, poniendo fin al mayor caso de seguridad nacional de la ciudad, que generó preocupación mundial por la represión de Pekín a las libertades en la antigua colonia británica.