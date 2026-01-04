Jefe del Pentágono aseguró que Trump "decidirá los términos" para gobernar Venezuela

Pete Hegseth no ha adelantado de qué manera se realizara esta gobernanza y tampoco ha descartado una futura presencia de tropas estadounidenses en territorio venezolano.

El jefe del Pentágono asegura que el cambio de "dinámica" en el país traerá beneficios para EE. UU. en "seguridad y prosperidad"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que el presidente Donald Trump será quién decida "los términos" en los que se dará la gobernanza de Venezuela, tras el ataque estadounidense a posiciones en Caracas y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.

"Nosotros establecemos los términos (del Gobierno de Venezuela). El presidente Trump establece los términos. Y, en última instancia, él decidirá cómo se implementará eso", ha declarado en una entrevista en la cadena CBS News.

El jefe del Pentágono no ha adelantado de qué manera se realizara esta gobernanza y tampoco ha descartado una futura presencia de tropas estadounidenses en territorio venezolano. El propio Trump ya ha adelantado que Estados Unidos se "hará cargo" de la situación.

Igualmente, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, "hace lo que queremos".

Para Hegseth, la intervención estadounidense "significa que las drogas dejarán de circular" y que el "petróleo que nos robaron será devuelto". "Significa que los países extranjeros no tienen cabida en nuestro hemisferio. Así que, en última instancia, controlaremos lo que suceda a continuación gracias a esta valiente decisión", ha añadido.

Asimismo, ha argumentado que el ataque contra Venezuela no necesitaba ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos puesto que las fuerzas norteamericanas actuaban contra una "persona acusada que finalmente tendrá que enfrentarse a la Justicia".

Una postura ya defendida por el mandatario norteamericano después de que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaran a mediados de diciembre dos resoluciones sobre poderes de guerra, luego de que la Administración de Donald Trump declarara "organización terrorista" al Gobierno venezolano.

BENEFICIOS PARA EE. UU.

Pete Hegseth ha asegurado que el cambio de "dinámica" en Venezuela traerá beneficios para Estados Unidos en términos de "seguridad y prosperidad". "Venezuela tiene una larga historia de ser un país rico y próspero", ha añadido.

"En esta acción audaz y valiente del presidente Trump, no descarta nada. Así que lo que suceda a continuación lo decidirán los venezolanos, pero en última instancia, Estados Unidos se beneficiará en términos de seguridad y prosperidad", ha declarado el jefe del Pentágono.

El secretario de Defensa ha afirmado que la decisión de Trump de intervenir militarmente en territorio venezolano es "exactamente lo contrario" a otras acciones de política exterior llevadas a cabo por gobiernos anteriores en las que se gastaba "dinero en sangre, sin obtener nada a cambio".

"El pueblo (de Venezuela) ha sido saqueado por un terrible liderazgo. Podemos hacer ambas cosas: ayudarlos y ayudar a Estados Unidos en el hemisferio occidental restableciendo la Doctrina Monroe. Anoche se demostró la paz mediante la fuerza con nuestros aliados", ha aseverado el político estadounidense.