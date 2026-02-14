Dictan nueve meses de prisión preventiva a efectivo policial que disparó contra padre de familia en Los Olivos

La Corte Superior de Lima Norte dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda de la Policía Nacional Segundo Benito Córdova López, investigado por la tentativa de homicidio calificado, tras disparar contra Jorge Luis Campos Rojas, en el distrito limeño de Los Olivos.

De acuerdo con las investigaciones, Córdova López habría llegado en estado de ebriedad al domicilio donde se encontraba su pareja, en Los Olivos, quien era inquilina del inmueble, donde se produjo una discusión.

El hijo de la dueña del inmueble (Jorge Luis Campos Rojas) salió para solicitar el retiro de ambos, cuando el efectivo policial utilizó su arma de fuego para disparar contra la víctima.

El requerimiento de prisión preventiva fue declarado fundado por la jueza Rosa Luz Perales Perales, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Los Olivos.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el penal en el que será internado para cumplir la medida judicial.

#LoÚltimo 🚨 | La Corte Superior de Lima Norte dicta 9 meses de #PrisiónPreventiva contra el policía Segundo Benito Córdova López, investigado por tentativa de homicidio calificado en agravio del ciudadano Jorge Luis Campos Rojas, a quien le disparó dejándolo herido. pic.twitter.com/DBdVp07jBp — CSJ LIMA NORTE (@CSJ_LN) February 13, 2026

Detención

Como se recuerda, la Policía detuvo a suboficial, que hizo entrega voluntaria de una pistola con su respectiva cacerina abastecida y un equipo de telefonía celular.

Las investigaciones preliminares sugieren que el agente podría haber abandonado sus funciones de manera irregular antes del ataque.

"Aquí hay una tentativa de homicidio clarísimo", declaró el defensor de la Policía, general Máximo Ramírez, al confirmar que el agresor es un agente en actividad que labora en la comisaría de San Cayetano, en el distrito de El Agustino.

#PNPInforma 📢 | 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐋𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐨𝐬



La Policía Nacional del Perú, en el marco de su compromiso con la legalidad y la transparencia, detuvo a un suboficial… pic.twitter.com/zitUVezdKN — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 10, 2026

Familia solicitó pena de 25 años

Respecto a la situación de la víctima, su estado de salud es crítico, por lo que la familia pidió una pena de 25 años de prisión.

El abogado de la víctima, Vellimir Passara, señaló que el efectivo policial, al pasar los exámenes medicolegales, habría reconocido encontrarse en estado de ebriedad.

"Estamos buscando una pena de 25 años, pero tenemos que indicar también los agravantes y la manera como lo ha realizado. Está en estado etílico, supuestamente alega de que no se acuerda de nada. El día de ayer al momento de que lo trasladaron para realizar a los exámenes médicos legales alegaba todo ello, pero de una manera grotesca, agresiva y desafiante", expresó el abogado.