Ataque a Venezuela inicia “un nuevo orden internacional” impuesto por EE. UU. para controlar recursos energéticos, advierte especialista

El analista internacional Carlos Novoa afirmó que los bombardeos de Estados Unidos contra Venezuela representan “un quebrantamiento del orden y el derecho internacional”.



En una entrevista con el programa La rotativa del aire - Sábado noche, de RPP, expresó su sorpresa por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien indicó su intención de que Estados Unidos permanezca en Venezuela para ejercer un control total sobre los recursos energéticos y que “ningún miembro del régimen” de Nicolás Maduro se mantendrá en el poder.

“Este hecho es el inicio de un nuevo orden internacional que impone Estados Unidos a través del uso de la fuerza con la finalidad de reafirmar su poder y controlar los recursos energéticos de Venezuela”, dijo.



Impacto de nueva estrategia de EE. UU. en América Latina



Para el especialista, el ataque militar norteamericano puede ser interpretado como una “advertencia para América Latina y el mundo” bajo la nueva estrategia de seguridad nacional de EE. UU.



“En esta nueva estrategia de seguridad nacional que EE. UU. tiene, se consagra pues este hecho de que, en última instancia, hay una defensa del interés nacional de Estados Unidos, en su condición de máxima potencia mundial, y que nadie le puede hacer sombra”, remarcó.



En ese sentido, Carlos Novoa sostuvo que la postura de Washington marca un retorno a las políticas exteriores estadounidenses del siglo XIX y principios del XX, donde el fin justifica los medios para preservar el statu quo internacional.



“Estamos regresando, pues, a lo que era la política exterior de estadounidense del siglo XIX, del siglo XX, cuando se hablaba de que hay un orden que hay que respetar o que el fin justifica los medios”, explicó.



Novoa añadió que los mercados de energía y alimentos podrían desestabilizarse por el peso petrolero de Venezuela; sin embargo, los “primeros indicios no han mostrado” un impacto, calificándolo de una “buena noticia dentro de la difícil situación”.

“El tema de la inmigración por supuesto que podría explotar si es que se da una guerra interna dentro de Venezuela y esto podría duplicar la migración de 7 millones de venezolanos que están fuera de su país”, finalizó.