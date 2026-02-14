Francia: hombre muere a tiros tras intentar atacar con cuchillo a gendarmes cerca del Arco del Triunfo

Un hombre que intentó atacar a miembros de la Gendarmería francesa con un cuchillo cerca del Arco del Triunfo en París el viernes 13 de febrero fue baleado por agentes y luego murió a causa de sus heridas, aseguró la Fiscalía Antiterrorista de Francia (PNAT).

"El investigado falleció a consecuencia de sus heridas", señaló en un comunicado la PNAT.

La Gendarmería es una organismo de naturaleza militar con misiones fundamentalmente de policía dentro del territorio nacional francés.

Este organismo señaló que abrió una investigación por "los cargos de tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública (PDAP) en relación con un objetivo terrorista, y participación en una asociación de malhechores terrorista criminal".

Las investigaciones estarán a cargo de la sección antiterrorista de la brigada criminal de París, la Dirección de la Policía Judicial (DPJ-PP) y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI).

Según lo indagado por la Fiscalía, un hombre atacó a un miembro de la Gendarmería Nacional con un cuchillo y unas tijeras poco después de las 18:00, hora local (17.00 GMT) en la plaza de l'Étoile, donde se yergue el Arco del Triunfo.

"Otro gendarme respondió haciendo uso de su arma reglamentaria para neutralizar al asaltante. El gendarme atacado no sufrió heridas, ya que el cuchillo chocó contra el cuello de su gabardina", indicaron las autoridades.

El presidente Emmanuel Macron afirmó: "Esta noche, en el Arco del Triunfo, mientras se reavivaba la Llama, un atentado terrorista tuvo como objetivo a la Guardia Republicana. Felicito la valentía y la serenidad ejemplares de nuestros gendarmes y soldados desplegados en la Operación Centinela: pusieron fin al ataque y evitaron lo peor. Expreso la solidaridad de la nación con el gendarme herido".

Y añadió: "También pensamos con emoción en los estudiantes de secundaria presentes y en los miembros del Comité de la Llama. Frente al terrorismo islamista, la llama republicana siempre se mantendrá firme".

Según las autoridades, el atacante, nacido en 1978, era de nacionalidad francesa y había sido condenado a una pena de 17 años de reclusión criminal por el tribunal de primera instancia de Bruselas el 25 de junio de 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas contra tres funcionarios de Policía en Molenbeek, el 8 de junio de 2012.

Tras haber estado encarcelado en Bélgica, fue trasladado a Francia el 27 de enero de 2015 "a raíz de una decisión de reconocimiento del carácter ejecutorio de la sentencia del tribunal de Bruselas".

La PNTA explicó que el hombre salió de prisión el 24 de diciembre de 2025 tras haber cumplido su condena.

"Desde entonces, era objeto de un seguimiento en el marco de una vigilancia judicial dictada por el tribunal de aplicación de penas el 17 de junio de 2025. Además, estaba sujeto a una medida individual de control administrativo y de vigilancia (MICAS)", informó la Fiscalía.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, detalló que el ataque se dirigió a los agentes que estaban preparando la ceremonia diaria en la tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra bajo el Arco del Triunfo.

El agresor había llamado este mismo viernes a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, en el noreste de París, para declarar que iba a "cometer un atentado en París contra soldados".

En un vídeo difundido por la televisión BFMTV, se puede ver al hombre rodeado de agentes de Policía, antes de ser neutralizado por disparos y caer contra un furgón policial.

Al parecer, según los medios, antes de atacar al gendarme herido gritó: "No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo".

En un primer momento se estableció un cordón de seguridad en la zona, aunque el tráfico en esta importante artería vial de París volvió completamente a la normalidad a las 20:00, hora local (19:00 GMT).