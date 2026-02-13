Últimas Noticias
Ya es soltera: Jessica Alba se divorció oficialmente de Cash Warren tras 16 años de matrimonio

Jessica Alba confirma separación de Cash Warren tras 16 años de matrimonio.
Jessica Alba confirma separación de Cash Warren tras 16 años de matrimonio.
por Harold Quispe

·

A más de un año de separarse, la actriz Jessica Alba se divorció definitivamente del productor de cine a quien conoció durante el rodaje de ‘Los 4 fantásticos’.

Jessica Alba y Cash Warren están oficialmente divorciados. De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, la modelo y estrella de Hollywood se separó de manera definitiva del productor de cine luego de 16 años de matrimonio y haberse distanciado el 2025 tras hacer pública su ruptura.

Del mismo modo, el citado medio estadounidense señaló que los dos compartirán la custodia de sus tres hijos.

“Ninguno pagará manutención. Cash recibirá un pago de 3 millones de dólares para equilibrar la división de sus bienes (…). Nos dicen que Jessica está pagando eso en dos cuotas no tributables (…) 1,5 millones de dólares ahora y 1,5 millones de dólares dentro de un año”, reportó el informe de TMZ.

En ese sentido, se confirmó que la actriz de 44 años, quien estuvo recientemente en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, recuperó oficialmente su apellido de soltera. “El apellido legal de Jessica queda oficialmente restaurado a Alba”, se acotó.

Fue a comienzos de 2025 que se supo que Jessica Alba había solicitado el divorcio del padre de sus hijos sin dar detalles de los motivos.

“Fuentes nos informaron en ese momento que fue sumamente amistoso, poco después de que ambos anunciaran públicamente su separación”, precisó el portal especializado en celebridades.

Actualmente, Jessica Alba se encuentra saliendo con el actor Danny Ramírez (Capitán América) mientras que Cash Warren fue visto con la actriz Senna Pereira y la modelo Hana Sun Doerr. Ninguno confirmó una relación oficial.

Jessica Alba se casó con Cash Warren el 2008. Ambos tienen tres hijos juntos.
Jessica Alba se casó con Cash Warren el 2008. Ambos tienen tres hijos juntos. | Fuente: Instagram (jessicaalba)

Jessica Alba confirmó su separación de Cash Warren

Jessica Alba confirmó su separación de Cash Warren. Por medio de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la estrella de Los 4 fantásticos (2005) sostuvo que “está orgullosa” de su evolución como pareja con Cash, pero que tomó la decisión de “embarcarse en nuevo capítulo de crecimiento”.

“He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en asociación con Cash. Estoy orgulloso de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”, expresó Alba en enero de 2025.

En ese sentido, la intérprete de la Mujer invisible precisó que su ruptura con Cash Warren se hizo de la mejor manera pues existe “amabilidad y respeto” entre ambos y que su único objetivo -en común- es el bienestar de sus tres hijos: Honor, de 16 años, Haven, de 12 años y Hayes, de 7 años.

“Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo y siempre seremos una familia. Nuestros niños siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”, concluyó su pronunciamiento la también modelo estadounidense.

Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis protagonizaron Los cuatro fantásticos.
Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis protagonizaron Los cuatro fantásticos. | Fuente: Marvel Entertainment

¿Cómo se conocieron Jessica Alba y Cash Warren?

Jessica Alba y Cash Warren se conocieron en el 2004 durante las grabaciones de la película del cómic Los cuatro fantásticos. Ella protagonizaba la película de superhéroes de Marvel como la Mujer invisible mientras que Warren laboraba como asistencia de producción.

Ambos salieron y se comprometieron el 2007 para casarse un año después en “una ceremonia discreta” en Beverly Hills. Actualmente, la pareja tiene tres hijos.

En mayo de 2024, Jessica Alba celebró su aniversario de bodas con Cash Warren con un post en Instagram haciendo referencia a los "16 años de matrimonio, 20 años juntos y una eternidad por delante".

"Estoy orgullosa de que hayamos llegado hasta aquí. No existe un conjunto de reglas ni de pautas que puedan prepararte para lo que significa comprometerte con otra persona y elegir ser familia (…) En las buenas y en las malas, siempre hemos encontrado el camino el uno para el otro y nos hemos elegido el uno al otro. Un brindis por nosotros, te quiero", escribió la actriz.

