Ya es soltera: Jessica Alba se divorció oficialmente de Cash Warren tras 16 años de matrimonio

Jessica Alba y Cash Warren están oficialmente divorciados. De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, la modelo y estrella de Hollywood se separó de manera definitiva del productor de cine luego de 16 años de matrimonio y haberse distanciado el 2025 tras hacer pública su ruptura.

Del mismo modo, el citado medio estadounidense señaló que los dos compartirán la custodia de sus tres hijos.

“Ninguno pagará manutención. Cash recibirá un pago de 3 millones de dólares para equilibrar la división de sus bienes (…). Nos dicen que Jessica está pagando eso en dos cuotas no tributables (…) 1,5 millones de dólares ahora y 1,5 millones de dólares dentro de un año”, reportó el informe de TMZ.

En ese sentido, se confirmó que la actriz de 44 años, quien estuvo recientemente en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, recuperó oficialmente su apellido de soltera. “El apellido legal de Jessica queda oficialmente restaurado a Alba”, se acotó.

Fue a comienzos de 2025 que se supo que Jessica Alba había solicitado el divorcio del padre de sus hijos sin dar detalles de los motivos.

“Fuentes nos informaron en ese momento que fue sumamente amistoso, poco después de que ambos anunciaran públicamente su separación”, precisó el portal especializado en celebridades.

Actualmente, Jessica Alba se encuentra saliendo con el actor Danny Ramírez (Capitán América) mientras que Cash Warren fue visto con la actriz Senna Pereira y la modelo Hana Sun Doerr. Ninguno confirmó una relación oficial.