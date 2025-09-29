La Flotilla Sumud retoma su travesía hacia Gaza tras un fallo técnico en altamar

Desde su primera salida a principios de septiembre desde costas españolas, la flotilla integrada por 500 voluntarios de 48 países - entre ellos 50 ciudadanos españoles- ha afrontado diversos retrasos debido a problemas logísticos y técnicos, además de haber denunciado múltiples ataques con drones durante su travesía.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Global Sumud Flotilla (GSM), compuesta por más de cuarenta barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia para desafiar el bloqueo israelí de Gaza, retomó este lunes su travesía hacia la franja, tras una breve parada en altamar debido a una fuga detectada en uno de sus barcos.

Las autoridades turcas intervinieran para rescatar a los tripulantes a bordo del barco averiado 'Johnny M', que sufrió una fuga en su sala de máquinas, tras lo que continuaron navegando y esperan alcanzar la Franja en "los próximos cuatro días".

La flotilla integrada por 51 barcos tiene actualmente en su página de rastreo tan solo 47 barcos geololocalizado, después de la retirada de embarcaciones por fallos técnicos, entre ellos el 'Familia' en el que viajaban los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla que fueron reubicados.

La misión marítima advirtió que se acerca a una "zona de alto riesgo" y solicitó la "protección preventiva" de los Estados para alcanzar la Franja de Gaza, al defender su expedición como una "acción no violenta impulsada por la sociedad civil".

El Gobierno español ha enviado como apoyo el buque de acción marítima (BAM) 'Furor', que zarpó este viernes del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-) y que protegerá a la flotilla.

El Gobierno italiano también autorizó dos naves militares, para asistir a los barcos en caso de necesidad, tras haber propuesto entregar la ayuda humanitaria en la isla de Chipre para transportarla posteriormente a Gaza, opción que la flotilla rechazó.

Desde su primera salida a principios de septiembre desde costas españolas, la flotilla integrada por 500 voluntarios de 48 países - entre ellos 50 ciudadanos españoles- ha afrontado diversos retrasos debido a problemas logísticos y técnicos, además de haber denunciado múltiples ataques con drones durante su travesía.

De forma paralela, un convoy con una decena de barcos partió este sábado desde Italia para unirse a la conocida como Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque 'Mavi Marmara'.

La Flotilla de la Libertad anunció este domingo una nueva misión que partirá el próximo 1 de octubre desde un país del Mediterráneo que no quisieron concretar "por motivos de seguridad". EFE



l buque de acción marítima (BAM) Furor de la Armada española ha zarpado la madrugada de este viernes, a las 00:29 horas, del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-) para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes.