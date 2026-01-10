Las protestas se intensifican en Irán, mientras las autoridades endurecen el tono y la represión

Este sábado, el país seguía sin acceso a Internet por tercer día consecutivo, tras un corte impuesto por las autoridades en todo el territorio para contener las protestas, según la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks. |
Otros videos difundidos por la BBC, grabados la noche del jueves, muestran varias personas heridas en un hospital de la ciudad sureña de Shiraz. Las autoridades de ese centro médico le aseguraron a la cadena británica que no cuentan con cirujanos suficientes para atender a los heridos, en muchos casos con heridas de bala en los ojos y la cabeza.
Por su parte, según Reuters, un médico del noroeste de Irán informó que, desde el viernes, un gran número de manifestantes heridos habían sido trasladados a hospitales.
Algunos sufrieron fuertes golpes, con heridas en la cabeza, fracturas en piernas y brazos, además de cortes profundos.
Al menos 20 personas en un hospital recibieron disparos con munición real, cinco de las cuales fallecieron posteriormente, siempre de acuerdo a la misma fuente.
A pesar del corte de Internet y de las comunicaciones, nuevas manifestaciones tuvieron lugar el viernes por la noche en Teherán, Mashhad y Yazd, tras el llamado de Reza Pahlavi, hijo del antiguo sha de Irán y aliado de Occidente.
En imágenes grabadas en el barrio de clase media de Pounak, en el oeste de Teherán, se observaron a hombres y mujeres enmascarados golpeando contenedores de basura volcados y gritando consignas como “esta es la última batalla, Pahlavi va a volver” y “libertad”.
Presiones externas y riesgo militar
Al mismo tiempo, Irán no solo enfrenta la presión de la calle y de Estados Unidos. En Israel, el gobierno volvió a aprovechar el contexto para endurecer su postura. La prensa israelí informó el lunes 5 de enero que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete de seguridad validaron una operación contra Irán bautizada 'Iron Strike'.
Según las mismas fuentes, este plan de ataque habría sido discutido durante contactos entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense el 29 de diciembre de 2025, en Florida, donde se definieron objetivos prioritarios y un posible calendario.
El ejército israelí fue puesto en estado de alerta máxima y lanzó ejercicios que simulan distintos escenarios de guerra.
La posibilidad de una escalada militar, en un contexto de debilitamiento del denominado 'eje de la resistencia' en la región, preocupa especialmente a Irán.
El país aún no ha conseguido reconstituir plenamente sus capacidades balísticas ni sus sistemas de defensa tras la guerra de 12 días con Israel de junio de 2025, un conflicto que dejó parcialmente destruidos varios sitios militares y nucleares y causó el asesinato de varios comandantes militares. A esta fragilidad estratégica se suman ahora las protestas internas.
De la crisis económica al desafío político
Esta nueva oleada de protestas surgió inicialmente como una explosión de indignación tras la fuerte caída de la moneda nacional, pero rápidamente derivó en una contestación política abierta, con llamados a derrocar la República Islámica.
El jueves, tras el llamamiento de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, a salir a las calles, se registraron grandes concentraciones en varios barrios de Teherán y en otras importantes ciudades del país. Los videos difundidos posteriormente dan cuenta tanto de la amplitud del movimiento como de la represión, con el uso de gases lacrimógenos y disparos. También se observan vehículos policiales, edificios públicos y mezquitas incendiados.
El viernes por la noche, Pahlavi –un potencial líder monárquico que, de todas maneras, está lejos de generar unanimidad entre los iraníes– volvió a pedir a Donald Trump que intervenga en Irán. "Es un llamado urgente y necesario a su atención, a su apoyo y a su acción", escribió en X.
Ante la intensificación de las protestas, el gobierno ha endurecido aún más su postura y multiplica las advertencias.
En un comunicado, los Guardianes de la Revolución señalaron que la responsabilidad por la sangre derramada durante los recientes episodios calificados como terroristas recaerá sobre quienes, según ellos, instigan las manifestaciones.
Dijeron además que permanecerán junto al pueblo iraní hasta desarticular por completo lo que describen como "complots enemigos" y restablecer la seguridad.