Liberan a la activista Greta Thunberg tras su arresto en una protesta propalestina en Londres

La policía británica arrestó a la activista climática sueca Greta Thunberg el martes en Londres durante una protesta propalestina, después de que las autoridades dijeran que sostenía un cartel en apoyo a un grupo prohibido por las leyes antiterroristas del Reino Unido.

La policía de Londres arrestó este 23 de diciembre a la activista sueca Greta Thunberg en una protesta propalestina, dijo el grupo de campaña con sede en el Reino Unido Defend Our Juries

Thunberg fue arrestada bajo la Ley de Terrorismo por sostener un cartel que decía que apoyaba a los prisioneros vinculados a Acción Palestina, una organización que el gobierno británico ha proscrito como grupo terrorista, dijo Defend Our Juries.

Un portavoz de la ciudad de Londres dijo que dos personas fueron arrestadas por arrojar pintura roja a un edificio.

Poco después, una mujer de 22 años también acudió al lugar de los hechos, declaró el portavoz policial. Fue arrestada por exhibir un objeto (en este caso, una pancarta) en apoyo a una organización proscrita (Acción Palestina), en contravención del artículo 13 de la Ley Antiterrorista de 2000.

Defend Our Juries afirmó que el edificio fue atacado porque era utilizado por una empresa de seguros que, según ellos, proporcionaba servicios a la rama británica de la empresa de defensa israelí Elbit Systems.

“Apoyo a los presos de Acción Palestina”: el mensaje que sostenía Thunberg

Otro grupo británico, Prisioneros por Palestina, afirmó que Thunberg había sido arrestada previamente bajo la Ley Antiterrorista por sostener un cartel que decía: "Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio". El gobierno británico ha proscrito a Acción Palestina como grupo terrorista.

La policía de la ciudad de Londres dijo que Thunberg había sido puesta en libertad bajo fianza hasta marzo.

Prisioneros por Palestina, que apoya a algunos activistas detenidos que han iniciado una huelga de hambre , validó la versión de Defend Our Juries sobre el motivo del sabotaje a un edificio

El año pasado, Thunberg fue absuelta de un delito de alteración del orden público en Gran Bretaña, cuando un juez dictaminó que la policía no tenía poder para arrestarla a ella ni a otras personas en una protesta en Londres.

La activista sueca fue detenida junto con 478 personas y expulsada por Israel en octubre tras unirse a un convoy activista de barcos, la Flotilla Global Sumud , que intentaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Israel ha negado sistemáticamente las acusaciones de genocidio y de hambruna.