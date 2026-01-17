Mercosur y Unión Europea sellaron el histórico acuerdo comercial tras 26 años de negociaciones

l Comisario de Comercio y Seguridad Económica; Relaciones Interinstitucionales y Transparencia de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič (i) y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (d), posan con los documentos del acuerdo de libre comercio firmados entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Pablo Pino

En la misma línea, el presidente paraguayo Santiago Peña subrayó el valor simbólico y político del pacto: “Estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos, al unir dos de los mercados más importantes del mundo: Europa y Suramérica”, sostuvo, al tiempo que defendió el diálogo y la cooperación como pilares de la relación entre ambos bloques.

Un acuerdo en un contexto mundial complejo

Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron formalmente en el 2000. Aunque en 2019 se alcanzó un acuerdo político general, el texto definitivo recién se cerró el 6 de diciembre de 2024, tras años de estancamientos, objeciones internas y cambios en el escenario internacional.

La firma llega en un momento marcado por el auge del proteccionismo y el unilateralismo. La guerra comercial impulsada por Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la creciente dependencia europea de China y los impactos económicos de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio empujaron a ambas partes a superar diferencias históricas y concluir la asociación comercial.

Según la agencia Reuters, el acuerdo recibió el respaldo de la mayoría de los países europeos la semana pasada, pese a las preocupaciones expresadas por sectores agrícolas y ambientalistas.

Con la firma concretada, el tratado ahora deberá obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por los congresos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para entrar plenamente en vigor.

Las implicancias económicas del acuerdo

El comercio entre la Unión Europea y el Mercosur alcanzó en 2024 un volumen de 111.000 millones de euros, según datos recabados por Reuters. Las exportaciones europeas hacia Suramérica se concentran principalmente en maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, mientras que las exportaciones del Mercosur se basan en productos agrícolas, minerales, pulpa de madera y papel.

Uno de los sectores más beneficiados será el agropecuario sudamericano, altamente competitivo, que obtendrá un mayor acceso al mercado europeo. Al mismo tiempo, la industria europea verá abiertas las puertas de un mercado históricamente más cerrado a productos como automóviles, maquinaria industrial y equipos eléctricos.

No obstante, el acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia bilaterales que permiten a cualquiera de las partes intervenir en caso de desequilibrios significativos en precios o volúmenes de importación, un punto importante para mitigar temores sobre impactos negativos en sectores sensibles.

En Europa siguen las protestas

Pese a la firma del tratado, el acuerdo continúa generando una fuerte resistencia en distintos sectores de los países europeos, especialmente entre los agricultores.

Coincidiendo con la firma en Asunción, cientos de productores rurales se manifestaron en Berlín contra la política alimentaria del gobierno alemán y advirtieron que el pacto con el Mercosur agravará la presión sobre los precios.

“El Mercosur básicamente añade sal a la herida”, afirmó la agricultora alemana Dorothee Sterz a Reuters, durante la protesta, celebrada cerca de la Puerta de Brandeburgo. Otro de los voceros de la movilización, Jan Greve, sostuvo que el acuerdo incrementará la competencia desleal y “no beneficia a los agricultores de ninguno de los dos lados del Atlántico”.

Los críticos del acuerdo temen un aumento de las importaciones de productos sudamericanos más baratos, en particular carne vacuna, y alertan sobre el riesgo de una mayor deforestación en la región amazónica.

En contraste, los defensores argumentan que el tratado es clave para compensar la pérdida de negocios derivada de los aranceles estadounidenses y para reducir la dependencia europea de China, especialmente en lo relativo al acceso a minerales críticos.