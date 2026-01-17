Últimas Noticias
Mercosur y Unión Europea sellaron el histórico acuerdo comercial tras 26 años de negociaciones

De izquierda a derecha, el presidente de Panamá, Raúl Mulino, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el jefe del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, posan durante la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Pablo Pino
France 24

por France 24

·

Mercosur y Unión Europea firmaron el acuerdo de libre comercio largamente esperado que marca un hito en las relaciones entre ambos bloques y da origen a una de las mayores zonas económicas integradas del mundo.

El acuerdo fue firmado este sábado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur: Pablo Quirno, por Argentina; Mauro Vieira, por Brasil; Rubén Ramírez, por Paraguay; y Mario Lubetkin, por Uruguay.

La firma tuvo lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados y en medio de aplausos, en una ceremonia considerada histórica por las delegaciones presentes.

Con este pacto, ambos bloques, que en conjunto suman 31 países y alrededor de 720 millones de habitantes, avanzan hacia la creación de una zona de libre comercio que representará cerca de una cuarta parte de la economía mundial.

El tratado contempla la reducción o eliminación progresiva de aranceles para aproximadamente el 90% de las importaciones y exportaciones entre las dos regiones.

El acto contó con la presencia de tres de los cuatro presidentes del Mercosur: Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay, país que ejerce la presidencia semestral del bloque; y Yamandú Orsi, de Uruguay.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del acuerdo, no asistió por cambios de protocolo de última hora y fue representado por su ministro de Asuntos Exteriores.

Por parte de la Unión Europea, encabezaron la delegación la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Von der Leyen remarcó su significado político claro en un mundo cada vez más fragmentado por disputas comerciales: “Este acuerdo envía un mensaje muy contundente al mundo. Optamos por el comercio justo en lugar de los aranceles y por una alianza productiva y duradera en lugar del aislamiento”, afirmó durante la ceremonia.

l Comisario de Comercio y Seguridad Económica; Relaciones Interinstitucionales y Transparencia de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič (i) y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (d), posan con los documentos del acuerdo de libre comercio firmados entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Pablo Pino

En la misma línea, el presidente paraguayo Santiago Peña subrayó el valor simbólico y político del pacto: “Estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos, al unir dos de los mercados más importantes del mundo: Europa y Suramérica”, sostuvo, al tiempo que defendió el diálogo y la cooperación como pilares de la relación entre ambos bloques.

Un acuerdo en un contexto mundial complejo

Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron formalmente en el 2000. Aunque en 2019 se alcanzó un acuerdo político general, el texto definitivo recién se cerró el 6 de diciembre de 2024, tras años de estancamientos, objeciones internas y cambios en el escenario internacional.

La firma llega en un momento marcado por el auge del proteccionismo y el unilateralismo. La guerra comercial impulsada por Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la creciente dependencia europea de China y los impactos económicos de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio empujaron a ambas partes a superar diferencias históricas y concluir la asociación comercial.

Según la agencia Reuters, el acuerdo recibió el respaldo de la mayoría de los países europeos la semana pasada, pese a las preocupaciones expresadas por sectores agrícolas y ambientalistas.

Con la firma concretada, el tratado ahora deberá obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por los congresos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para entrar plenamente en vigor.

Las implicancias económicas del acuerdo

El comercio entre la Unión Europea y el Mercosur alcanzó en 2024 un volumen de 111.000 millones de euros, según datos recabados por Reuters. Las exportaciones europeas hacia Suramérica se concentran principalmente en maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, mientras que las exportaciones del Mercosur se basan en productos agrícolas, minerales, pulpa de madera y papel.

Uno de los sectores más beneficiados será el agropecuario sudamericano, altamente competitivo, que obtendrá un mayor acceso al mercado europeo. Al mismo tiempo, la industria europea verá abiertas las puertas de un mercado históricamente más cerrado a productos como automóviles, maquinaria industrial y equipos eléctricos.

No obstante, el acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia bilaterales que permiten a cualquiera de las partes intervenir en caso de desequilibrios significativos en precios o volúmenes de importación, un punto importante para mitigar temores sobre impactos negativos en sectores sensibles.

En Europa siguen las protestas

Pese a la firma del tratado, el acuerdo continúa generando una fuerte resistencia en distintos sectores de los países europeos, especialmente entre los agricultores.

Coincidiendo con la firma en Asunción, cientos de productores rurales se manifestaron en Berlín contra la política alimentaria del gobierno alemán y advirtieron que el pacto con el Mercosur agravará la presión sobre los precios.

“El Mercosur básicamente añade sal a la herida”, afirmó la agricultora alemana Dorothee Sterz a Reuters, durante la protesta, celebrada cerca de la Puerta de Brandeburgo. Otro de los voceros de la movilización, Jan Greve, sostuvo que el acuerdo incrementará la competencia desleal y “no beneficia a los agricultores de ninguno de los dos lados del Atlántico”.

Los críticos del acuerdo temen un aumento de las importaciones de productos sudamericanos más baratos, en particular carne vacuna, y alertan sobre el riesgo de una mayor deforestación en la región amazónica.

En contraste, los defensores argumentan que el tratado es clave para compensar la pérdida de negocios derivada de los aranceles estadounidenses y para reducir la dependencia europea de China, especialmente en lo relativo al acceso a minerales críticos.

